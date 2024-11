Tatjana Gajanović: Projekt s Senidah je bil eden najboljših projektov

Tatjana Gajanović ne skriva, da ima rada izzive. V najstništvu se je iz Srbije preselila v Slovenijo in se pri 17 letih pridružila plesni skupini deklet, ki so bile plesno veliko bolj napredne kot zgovorna 34-letnica. A za Tatjano je to pomenilo le veliko motivacijo - vse to, kar znajo dekleta, bo znala tudi ona. S pridnostjo in nenehnim preplesavanjem koreografij je kmalu 'ujela' svoje vrstnice in dokazala, da je še kako pripravljena na tekmovalno stopnjo plesa.