Tatjana Gajanović: Včasih se v Sloveniji počutim osamljeno

Temperamentna umetnica, ki je na oder šova Slovenija ima talent stopila samozavestno in s svojo plesno točko pustila pečat, Tatjana Gajanović, je povedala, da vsekakor vidi razlike med domačimi ljudmi v Srbiji in Slovenci, ki jih je zdaj vzela za svoje. A to je ne ustavi pri ustvarjanju. Ko se počuti osamljeno, se zateče prav k plesu.

icon-expand Tatjana FOTO: POP TV

Na odru Slovenija ima talent je s svojo plesno točko navdušila Tatjana Gajanović, ki se je pri petnajstih letih iz Srbije preselila v Slovenijo. S svojim posebnim plesnim stilom je navdušila vse štiri žirante, zdi pa se, da še posebej Lada Bizovičarja. "Občutki so nerealni. Zelo sem hvaležna in pozitivno presenečena nad odzivom, ki sem ga prejela. Daje mi motivacijo, da lahko ustvarjam in v polfinalu pokažem še več," je za 24ur.com povedala Tatjana. Čeprav deluje samozavestno in na odru da vse od sebe, je pri 33-letnici trema še vedno prisotna: "Včasih sem kar malo jezna, da še vedno po tolikih letih težko brzdam svoja čustva, ampak poskušam to izkoristiti sebi v prid in se čim bolj sprostiti."

icon-expand FOTO: osebni arhiv icon-chevron-left icon-chevron-right

Pravi, da je med Srbi in Slovenci velika razlika, da so Balkanci veliko bolj odprti, drzni in strastni, v Sloveniji pa se ji zdi, da ljudje težko izražajo svoja čustva in da niso tako direktni, tako brez dlake na jeziku. Kako se torej počuti v na trenutke bolj 'hladni' Sloveniji? "Zna se zgoditi, da se kdaj počutim osamljeno, še posebej, ker sem po naravi zelo družabna, ampak sem tudi malo deloholik, tako da se v teh časih najraje predam kreativnemu procesu. Še vedno nekako iščem ta balans v svojem življenju, si pa želim, da bi bila čim večkrat obkrožena z ljudmi, ki dobro vplivajo name."

icon-expand Tatjana Gajanović FOTO: POP TV

Tatjana ples ljubi in ga tudi čuti. Kot je povedala, se je pri 33-ih letih odločila za tečaj baleta, saj bi rada svoje telo še bolje spoznala. A s plesom se ne ukvarja že od malih nog kot veliko drugih plesalcev: "Profesionalno sem začela z plesom zelo pozno, ampak v sebi sem imela to od malega. Prvo koreografijo sem imela že v prvem razredu osnovne šole in sem od nekdaj vedela, da sem ustvarjena za nekaj več." Za konec še pove, da si želi, da bi se uvrstila v polfinale in tam pokazala šov, s katerim bo pustila pečat na Talentih ter dodaja, da je izjemno hvaležna vsem, ki so podprli njeno točko: "Moj cilj ni le uresničiti svojih sanj, ampak obenem navdihniti vas, ki gledate oddajo."