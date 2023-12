Tatjana Gajanović: Vesela sem, ko ljudje prepoznajo mojo unikatnost

Tatjana Gajanović pravi, da je več kot le še ena plesalka. Je oseba, ki je pozitivna, se rada druži, še raje pomaga, predaja znanje ljudem okoli sebe, in je oseba, ki je v prvi vrsti dobra prijateljica. Pri svojih 33 letih pravi, da ni nikoli prepozno za učenje novih veščin, zato se je tudi odločila za svoje prve ure baleta. "Zdaj, ko nisem več 20-letna plesalka, se trudim, da bi nadgradila svoje znanje in ga nato predajala naprej. Samo tako lahko postaneš večen in samo tako si lahko pionir nečesa novega, kot je recimo nov, moj stil plesanja, ki je na nek način specifičen in unikaten."

Najbolj jo veseli, ko opazi, da okolica vidi, kakšen je njen talent, in da jo pri tem tudi podpirajo, zanjo navijajo: "Vesela sem, da ljudje vidijo, da je moj ples drugačen, da ni tako zelo po korakih, kot je sicer lahko hip hop. Moja točka ni samo koreografija, ampak je celotna izkušnja. Nekdo, ki to gleda, mora doživeti in začutiti pesem, energijo, ki jo prinesem na oder. Včasih se mi zdi, da plesalci znajo dati ples v ospredje, v bistvu pa smo mi tu, da povzdignemo na nov nivo glasbo, ki nas spremlja. To je moj talent, to je moja specifika in sem zelo vesela, če občinstvo to vidi."