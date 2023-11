Tatjana osvojila oder s svojo unikatnostjo

33-letna Tatjana Gajanović , po rodu iz Srbije, je plesalka in koreografinja, ki se je na Talente prijavila preprosto zato, ker je dobila idejo, ki jo je želela predstaviti na odru: "To je osebni projekt in mi veliko več pomeni kot karkoli drugega do sedaj." Domači nad idejo sicer menda niso bili najbolj navdušeni, kar pa je ni pretirano ganilo: "Ni mi bilo pomembno. Me pa vsi tako dobro poznajo, da vedo, če se za nekaj odločim, je to to." Čeprav so bile zanjo priprave na avdicjisko oddajo nekoliko manj zahtevne, ker je imela jasno vizijo, kaj želi pokazati, pravi, da so priprave na polfinalno oddajo večji zalogaj. "Čaka me veliko dela," je povedala.

Občutek ima, da ji zmanjkuje časa

Rada obišče Berlin, želi pa si obiskati tudi Japonsko – Tokio, Kjoto. Telo ji krasijo tri tetovaže, najpomembnejša pa ji je tista, ki jo nosi na desni roki in je prav v japonščini. "To je japonski pregovor 'Nana Korobi Ja Oki', kar pomeni 'Padi sedemkrat, vstani osmič'," je pojasnila. In ta tetovaža nakazuje tudi njeno vztrajnost, iznajdljivost in optimizem – tri lastnosti, s katerimi se Tatjana tudi opiše. "Zelo sem odločna, predana temu, kar delam, in vztrajna. Česarkoli se lotim, se vedno potrudim maksimalno. Delujem hladno in pogosto ne izkazujem svojih čustev, ampak znotraj se definitivno skriva bolj nežna verzija mene," dodaja. Pravi, da je najbolj ponosna, da v tem svetu, polnem informacij, distrakcij in zmede, sledi sebi in ohranja avtentičnost. "Strah me je le staranja. Bolj je povezano s tem, da mi ne bo uspelo uresničiti svojih sanj," dodaja dekle, ki pravi, da ji je v življenju pomembno, da ves čas napreduje in raste. "Imela sem 6 ali 7 let, ko sem imela prvo koreografijo. Točno se spomnim. V Kragujevcu, v prvem nadstropju v dnevni sobi, ko sem na pesem od DJ Boba – Freedom začela svoje prve plesne korake. Na žalost svojega talenta nisem še dolgo potem razvijala. Mogoče se prav zaradi tega, ker sem pozno začela plesati, včasih počutim, kot da mi zmanjkuje časa."

Pri plesu čuti, da je sama sebi največja podpora, vseeno pa poudarja, da ji pri življenjskih opravilih pomagajo tako družina kot fant, kar ji veliko pomeni in velikokrat marsikaj olajša. Zmage na Talentih si zelo želi, so pa njene največje sanje predvsem, da bi ustvarila v življenju najboljšo različico sebe. Če bi osvojila denarno nagrado v višini 50.000 evrov, pravi, da bi jih investirala vase in popeljala svojo plesno kariero na čisto drugi nivo. "Z zmago bi zmogla nekaj narediti in dejansko bi nadaljevala svojo plesno pot tudi po oddaji," je povedala. Želi si 'nekaj svojega' – plesni studio, svoj prostor – nekaj, kjer bi lahko svoje znanje delila naprej. "Če mi nekdo reče ne, to ne gre, tega ne zmoreš ... potem se pogovarja z napačno osebo," se z dvignjeno glavo podaja v boj za vstopnico v veliki finale devete sezone šova Slovenija ima talent.