Tekmovalka Lada razočarala z izborom najljubšega žiranta

Lucija Selak je 22-letna pevka, ki je Branku povedala, da je njen najljubši žirant prav on: "Všeč mi je, da imate radi narodno glasbo. Tudi jaz jo imam rada. Ko sem bila majhna, sem igrala frajtonerico. No, saj jo še zdaj, ampak samo za svojo drušo." Lado pa nad njenim izborom žiranta očitno v tistem trenutnu ni bil najbolj navdušen. "Odpelji si ga domov in ga futraj," se je pošalil Lado, nato pa je Lucija zapela pesem Remedy od Britanke Adele.

Med nevidnimi talenti zadnje avdicijske oddaje pa so bili tudi plesalci skupine Zapleši si. Trije starejši pari so žirante navdušili predvsem s svojimi zgodbami, kako so začeli plesati. "Jaz sem začel plesati, ker me je žena v to prisilila," se je pošalil simpatični plesalec.