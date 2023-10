Tekmovalko na oder prinesli v kovčku, žiranti osupli: Au, au, au

Tretja avdicijska oddaja je ponudila številne odlične plesne in pevske nastope, ogledali pa smo si lahko tudi čarovniške trike. Na oder je ponovno stopila tudi tekmovalka, ki se je predstavila že v pretekli sezoni, in tokrat presenetila z napredkom.

V tretji avdiciji šova Slovenija ima talent sta prva na oder stopila poštar Sašo iz Mute, sicer oče treh otrok, ki rapa že od 13. leta. Za njim je na oder prišel še sin 7-letni Lun. On pa rapa, odkar je začel govorit, je zaupal. V raperski točki, ki je dvignila publiko na noge, sta Sašo in Lun predstavila vso družino. Marjetka je z 'da' potrdila, da je mali Lun z očijem naredil pravo stvar, da se je prijavil na Slovenija ima talent. Enako so se odločili ostali trije žiranti – Andrej, Lado in Ana in uvrstila sta se v naslednji krog.

icon-expand Sašo in Lun FOTO: POP TV

Za njima je na oder stopil Matriks iz okolice Kopra, 15-letnik, čigar idol je Magic Aleksander. Mladi čarodej je izvajanja trikov začel kar z Marjetko. Z ognjem je iz njenih pričaral karte, nato pa nadaljeval z Rubikovo kocko in Andrejem. Kocko je sestavil, medtem ko je bila v vrečki, uganil, katero karto si je v mislih iz kupa igralnih kart izbrala Marjetka. Občinstvo je z aplavzom potrdilo, da je bil nastop odličen, žiranti so mu dodelili štirikrat 'da' in uvrstil se je v naslednji krog. "On je imel vse pod kontrolo," je bil prevzet Andrej.

icon-expand Matriks FOTO: POP TV

Nato so na oder pripeljali sivo škatlo. Skeptične žirante, ki so ugibali, kaj je v njej, je presenetila 15-letna Aleksija Zavec, ki je nenadoma pokukala ven in pričela s svojo umetniško točko. Gibčna najstnica je točko izvajala, kot bi bila iz elastike. "Au, au, au," se je slišalo iz ust žirantov, ki pa so dekletu za nastop čestitali. Andrej je vseeno dodelil ne. Nato je Aleksija nakazala še, kaj lahko pričakujejo v naslednjem krogu, in s prsti na nogah napela lok ... s tremi 'da' iz ust Lada, Ane in Marjetke se je uvrstila v naslednji krog.

icon-expand Aleksija Zavec FOTO: POP TV

Sledil je nastop Hoop dance iz Kopra. Dekleta Andreja niso prepričala. Prepričal ga ni niti nastop Mariborčanke Anite, ki pleše shuffle. Kaj pa Matej Rimanič? Mlademu režiserju in ustvarjalcu TikTok vsebin se je tokrat nastop popolnoma ponesrečil in prejel je kar štirikrat 'ne'.

Oder so nato zavzeli plesalci skupine Force iz Celja, ki skupaj ustvarja že deset let. Med točko, ki je navduševala z usklajenostjo gibov in energičnostjo, je občinstvo kar vzklikalo, žiranti pa so ostali odprtih ust. Lado je bil navdušen, Ana pa je priznala, da je bila bolj kot ne osredotočena na malenkosti, češ da ne more iz svoje kože. Andreju se je zdela točka vrhunska, tudi Marjetko so prepričali. S tremi 'da' in Aninim 'ne' so se vseeno uvrstili v naslednji krog.

icon-expand Force FOTO: POP TV

Presenečenje za Bojano Naslednja je na oder prišla Bojana, poznana še iz pretekle sezone šova Slovenija ima talent, ko jo je na odru presenetil pevec Sebastjan. Tedaj s petjem ni navdušila. Kaj pa tokrat? Predstavila se je s pesmijo Nuše Derenda in Marjetka je bila pred začetkom petja skeptična, ali je to dobra odločitev, nato pa priznala, da je bolje kot preteklo sezono. Vseeno pa Bojana vseh tonov ni ujela, kot bi morala, zato je prejela štirikrat 'ne', je pa zabavala občinstvo. "Še, še, še!" je vzklikala publika. Na koncu ji je produkcija pripravila presenečenje – pozdraviti jo je prišla Nuša Derenda, s katero sta nato še skupaj zapeli na odru pred žiranti.

icon-expand Bojana in Nuša Derenda FOTO: POP TV

62-letni Andrej Babenko verjame, da je šov Slovenija ima talent priložnost za mlade, a se je vseeno odločil, da tudi on stopi na oder in se predstavi s svojim talentom. Zapel je balado, s katero ni navdušil treh žirantov, prejel pa je 'da' od Lada.

icon-expand Andrej Babenko FOTO: POP TV

33-letna Tatjana iz Srbije je naslednja poskušala prepričati žirante, da je iz pravega testa za polfinale. Pripravila je svojevrstni šov skupaj s še 6 plesalci, ki so kmalu zapustili oder, nato pa je na odru nadaljevala sama. Lado je bil navdušen, češ da je to ena najboljših točk, kar jih je videl. Uživala je tudi Ana. Vsi štirje žiranti so bili soglasni: s štirimi 'da' se je uvrstila v naslednji krog.

icon-expand Tatjana FOTO: POP TV

Za Tatjano sta nastopila Tina in Matjaž, soproga, pa tudi sodelavca, ki so ju s strani odra spremljali trije otroci. Pod imenom Arbadakarba sta izvedla artistično točko, oblečena v dimnikarja. Trik jima je uspel in od žirantov sta prejela štirikrat 'da' in se uvrstila v naslednji krog.

icon-expand Tina in Matjaž z družino FOTO: POP TV

Skupino One plan s Koroške sestavljalo štirje fantje, ki jih je združila ločitev staršev. Fantje so pred nastopom povedali, da si želijo z Ladom v Stožice. Jim bo uspelo? Energičen nastop mladih rokerjev je razživel občinstvo in žirante. Ano so navdušili, Lado pa je vseeno priznal, da je pričakoval kaj bolj sodobnega. Marjetki je bil nastop všeč, Andreju prav tako. A tudi Lado je na koncu pristavil svoj 'da', češ da mu točka ni všeč, skupina pa. Uvrstili so se v naslednji krog.

icon-expand One Plan FOTO: POP TV

Zadnja je nastopila 20-letna Nuša Bezjak, ki si je želela le, da bi žirantom bil všeč njen glas in bi dobila potrditev, da dobro poje. Z nežno izvedbo pesmi Million dreams, ki jo v originalu poje Pink, je navdušila. S štirimi 'da' se je uvrstila v naslednji krog.

icon-expand Nuša Bezjak FOTO: POP TV