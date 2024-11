Tia Valentinc: Najbolj me osrečuje, ko gre nastop tako, kot mora iti

V četrtem razredu osnovne šole se je Tia Valentinc vpisala v glasbeno šolo, kjer je šest let igrala kitaro pod mentorstvom Mihe Koretiča. Danes pa že sedem let razvija svoj glasbeni talent v Glasbenem studiu Anja pod vodstvom Anje Žabkar. Poleg tega je tudi del benda Glasbene šole Krško. "Z glasbo se ukvarjam že praktično celo življenje in vem, da mi brez spodbude mojih mentorjev in družine ne bi uspelo priti do tu, kjer sem zdaj," pravi Tia. Ob tem pa zase doda, da je skromna, zasanjana umetnica, ki veliko časa preživi v svojem svetu: "Sem zelo introvertirana in potrebujem veliko časa zase, da si napolnim svojo socialno baterijo."

Ponosna na podporo družine

Tia živi z mamo, očetom in mlajšo sestro. Mama je ekonomistka, oče vojak, sestra pa njena največja podpornica. "Kot družina se super razumemo in se zelo podpiramo," pove. Njena družina ji stoji ob strani ob vseh njenih nastopih, kar ji daje dodatno moč: "Na moji pevski poti me najbolj podpira družina, ki je prisotna na vseh mojih nastopih, kot tudi mentorji in prijatelji z vzpodbudnimi besedami."

Mlada pevka obiskuje Srednjo ekonomsko šolo v Brežicah, njena prava strast pa je glasba. Tia si želi, da bi svojo kariero usmerila v petje: "Rada bi se prebila tudi na svetovni trg, ker večina ljudi v Sloveniji ne posluša takšne zvrsti glasbe, ki bi jo jaz rada pela." Najbolj jo navdušujejo ljudje, ki uživajo v tem, kar počnejo v življenju. "Da si upajo živeti svoje sanje," pravi. Njena največja želja je, da bi nekoč nastopila na odru z znanim pevcem.