Til Čeh bo spet stavil na poskočno slovensko glasbo

Simpatičen pevec Til Čeh, ki se je v avdicijski oddaji šova Slovenija ima talent predstavil z miksom uspešnic Dejana Vunjaka, je eden od polfinalistov, ki se bodo poskušali to nedeljo zvečer prebiti v finale. Spomnimo, Tila je po avdicijskem nastopu pohvalil tudi Dejan Vunjak sam: "Nastop Tila ocenjujem zelo sproščeno, kar je zagotovo velik plus pri nastopanju, predvsem pa mi je všeč izbor glasbe in upam, da bo takšnih nastopov še veliko," je takrat med drugim komentiral Dejan.