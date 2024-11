Tilen: 22-letnik, ki se lahko postavi ob bok najboljšim na svetu

Mladega plesalca veseli še mnogo stvari: rad deska, opravil je izpit za potapljanje z jeklenko, navdušuje se nad filozofijo in psihologijo, branjem knjig ... Vsestranski Tilen se sicer zanima tudi za fotografijo, dizajn, video editing. "Če bi imel priložnost, bi rad opravil še kakšno dodatno izobraževanje na tem področju. Rad bi se naučil kuhati, vendar se tega še nisem lotil. Zelo cenim tudi dobro druženje s prijatelji, saj mi pomeni sprostitev in zabavo, obenem pa priložnost za izmenjavo idej in skupno ustvarjanje," še našteva plesalec, ki si želi v življenju nabrati čim več različnih izkušenj.

Konec osnovne šole so Tilnovo pozornost pritegnili tudi grafiti, ki jih rad ustvarja in se tudi sicer veliko posveča umetnosti. "Z začetkom grafitiranja sem tudi pridobil svoj umetniški vzdevek Tasic, mešanica med Tilen Grašič," je zaupal. "V srednji šoli pa sem se večkrat zaljubil in začel pisati, kar mi je omogočilo dodatno izražanje."

Ko je kot mali deček obiskal Dunaj in tam videl skupino breakerjev, se je v Tilnu nekaj premaknilo: zaljubil se je v ples. "Plesanje je zame postalo način izražanja in sproščanja, prostor, kjer sem lahko izrazil vse svoje misli, čustva in energijo," se spominja. Čeprav ga je oče vpisal tudi na gimnastiko, se je hitro našel v breakdanceu, ki ga je prevzel s svojo močjo, kreativnostjo in izzivi. "Skozi leta sem pridno treniral in se prebijal na vedno večja tekmovanja. Ena ključnih prelomnic v moji karieri je bila vključitev v mednarodne plesne kroge, kjer sem imel priložnost tekmovati z najboljšimi plesalci na svetu," še dodaja 22-letni študent Fakultete za šport, ki zaradi plesa veliko potuje, a za zdaj uspešno jadra med vsemi obveznostmi.

Pri plesu je meja nebo

Kot plesalec je osvojil že mnogo naslovov: okronan je bil za svetovnega in evropskega prvaka pri Mednarodni plesni zvezi (IDO), zmagal je na tekmovanju World Kidz Breaking Champion – in za to zmago se je boril kar tri leta. "Organiziral sem dogodek Breaking Point Battle, kjer sem nastopil proti prijatelju Hirom10-u, japonskemu olimpijcu. Poleg tekmovanj me izpolnjujejo tudi nastopi, kot je letošnja turneja z Nino Pušlar v razprodanih Stožicah, kjer sem užival v energiji občinstva in ustvarjanju z izjemno ekipo," še našteva mladi ustvarjalec, ki si nekoč želi postati breakdance trener. "Idealno bi bilo, če bi lahko kot tekmovalec živel od plesa, vendar je to v našem okolju precej težko doseči. Ne zavračam pa drugih priložnosti, ki jih ples ponuja, kot so nastopi, plesni dogodki, delavnice, sojenje ipd." V prihodnosti si želi postati vplivnež, razvijati različne poslovne ideje, prodajati svojo umetnost in raziskovati možnosti v modi in modelingu.

Veseli ga, ko ustvari nekaj novega, kar mu je všeč. "Navdihujejo me trenutki, ko se skozi estetiko in umetnost povežem z življenjskimi situacijami – kot na primer, ko pogledam res dober film in še dolgo po tem premišljujem o njem. Užitek najdem v potovanjih, preseganju lastnih zmožnosti in spoznavanju zanimivih ljudi. Prav tako me osrečuje proces učenja in napredka, saj mi daje občutek izpolnjenosti ter vzpostavljanje globokih, avtentičnih povezav z ljudmi. Veselje najdem tudi v tem, ko lahko prispevam k dobremu počutju drugih in večjemu dobremu v skupnosti."

Pomembna podporna stebra

Kot pravi, sta njegova največja podpornika oče in nekdanji trener Samo Polutak Kos. "Z njegovo (Samovo, op. p.) pomočjo sem imel v plesnem svetu ogromno priložnosti, potoval sem na tekmovanja in spoznal številne vplivne ljudi. Podpiral me je ne samo v plesnih izzivih, ampak tudi na poti osebne rasti in samoodkrivanja." Z nastopom na Slovenija ima talent si želi doseči, da ga opazi še širša javnost, v prihodnje pa ne skriva ambicij po osvajanju odrov zunaj slovenskih meja.

Križec za srečo

S seboj na nastopih ima vedno križec, ki mu ga je podarila babica. "Z njim imam občutek, da sem vedno povezan z višjo silo," je zaupal. In zanimivost: na dan snemanja avdicije je imel rojstni dan. "In ravno na tem snemanju so praznovali 10 let oddaje Slovenija ima talent s torto in petjem. Takšne dogodke zadnje čase dojemam kot sinhronosti po Carlu Jungu – nenavadna sovpadanja, ki imajo globlji pomen in so povezana z določenimi pomembnimi trenutki v življenju," je dodal.

Na polfinalno točko se že pripravlja, s svojim polfinalnim nastopom pa želi prepričati vse, ki si v življenju na vse načine prizadevajo doseči svoje sanje. "Moje ciljno občinstvo so tisti, ki se borijo za uresničitev svojih ciljev in iščejo navdih, da vztrajajo kljub izzivom," je še dodal Tilen, ki sanja o tem, da bi lahko živel od plesa, bil uspešen tekmovalec in breakdance trener, ki navdihuje mlade generacije ter pomaga razvijati plesno sceno na lokalni in mednarodni ravni.