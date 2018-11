Tilen finala ni pričakoval, Tim navdušen nad izidom

Neposredno vstopnico v finale si je tokrat prislužil mladi Tilen Lotrič, ki so ga na avdiciji primerjali z Otom Pesnerjem, tokrat pa je presenetil s priredbo pesmi Jana Plestenjaka – Pustil ti bom sanje. Že v oddaji je povedal, da je za njim leto sprememb in da si nikoli ni mislil, da bo kdaj prišel v finale šova Slovenija ima talent: "Za menoj so matura, sprejemni izpiti za fakulteto, prijavil sem se na Slovenija ima talent in zdaj grem v finale. Bilo je nepredstavljivo!"