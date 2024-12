Tilen Grašič: Ne čakajte na popoln trenutek, ta nikoli ne pride

"Uvrstitev v finale zame pomeni veliko več kot le dosežek na tekmovanju. To je priznanje mojega truda, predanosti in strasti do plesa. Finale je priložnost, da pokažem svojo resnično notranjo moč in vse, kar sem skozi leta treninga in izkušenj pridobil. Hkrati je tudi velik korak naprej na moji poti, ki me vodi k novim ciljem in priložnostim," pravi Tilen, ki se je s svojima nastopoma na Talentih dotaknil občinstva in žirantov.

Skozi umetnost izraža, kaj čuti

Ples in umetnost sta sicer njegov glavni način izražanja. "Na odru vedno pustim svoje srce in dušo, saj skozi svoje nastope želim pripovedovati zgodbe, ki se dotaknejo ljudi. Večkrat sem premagal tako svoje omejitve kot tudi meje samega plesa, s čimer sem ustvarjal unikatne nastope, ki združujejo tehniko, čustva in globoko sporočilo."

Verjame, da s svojim avtentičnim pristopom ne le tekmuje, temveč tudi navdihuje druge: "Zmaga zame ne bi bila le priznanje za trud, temveč priložnost, da nadaljujem svoje poslanstvo, deliti svojo strast z občinstvom in navdihniti ljudi, da sledijo svojim sanjam." Kot dodaja, bi bila zmaga tudi priznanje, da v Sloveniji cenimo globino, človečnost in čustveno povezanost, pa tudi potrditev, da njegova strast in predanost dosežeta ljudi, da so njegova prizadevanja opažena in cenjena. Natančnega načrta, kako bi porabil 50 tisočakov, še nima: "Verjetno bi denar vložil vase in v svojo prihodnost. Del nagrade bi namenil tudi kakšnemu potovanju, ki si ga že dlje želim."