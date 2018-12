Tilen Lotrič želi negovati slovensko glasbo: To je naše poslanstvo

Zagotovo s trdim delom. Izdal sem že novo pesem Pogrešam te. Slovensko glasbo bi rad širil naprej. Svojo slovensko glasbo bi rad slišal na radiih in vem, da to zahteva veliko dela. Eno smo že izdali, tako da gremo samo v tej smeri naprej.

Superfinalist sedme sezone Slovenija ima talent Tilen Lotrič je po finalu poklepetal tudi z nami. Povedal je, da se čuti dolžnega peti v slovenščini in da je naš jezik zelo speven, kljub mnenju številnih, da glasba bolje zveni v tujih jezikih. Umetniška duša, ki pri 19 letih uspešno prireja pesmi in iz njih izvabi nove čare, je navdušil tudi Jana Plestenjaka. Tilen je namreč v polfinalu priredil njegovo balado Pustil ti bom sanje.

Zakaj je pomembno, da se ustvarjajo nove pesmi, napisane v slovenščini?

Mislim, da je to naše poslanstvo. Da je pomembno, da izročilo predajamo naprej. Zdi se mi, da je slovenščina res močna in da lahko glasbo resnično začutimo v svojem maternem jeziku. Nič nimam proti tuji glasbi, ker tudi sam poslušam tuje izvajalce. Vseeno se mi pa zdi, da je slovenska glasba v naši krvi in jo je treba spodbujati. Zdi se mi, da imamo veliko slovenskih glasbenikov, ki ustvarjajo vrhunsko slovensko glasbo. Zadnje čase je slovenska glasba postala kot neki stranski tir oziroma kot tabu, češ da ni kul. Če malo bolje pogledamo oziroma prisluhnemo, imamo veliko skladb, napisanih v slovenščini, ki so res vrhunske.

Na talente si se prijavil sam. Kako so to sprejeli starši?

Pravzaprav so za to izvedeli zelo pozno, ker smo bili s prijatelji na morju, ko sem se odločil za to. Bili so veseli in me z veseljem podprli, ker vedo, da mi glasba predstavlja sanje. Sploh nastop v tako veliki oddaji, kot je Slovenija ima talent, se mi zdi odlična odskočna deska za mlade glasbenike oziroma talente. To je res ena stopnička bližje uresničitvi sanj.

Na talentih si pokazal, da znaš pesmi tudi prirediti in jih s tem narediti še bolj zanimive. Od kod črpaš ideje? Koliko časa ti to vzame?

Izhajam iz sebe. Koliko časa mi to vzame … Potrebujem samo idejo. Za prvo pesem na talentih sem najprej mislil, da bi imel nekakšno orkestrsko verzijo, pa sem si potem premislil in sem šel na oder samo s kitaristom. V drugi oddaji sem imel že cel band zraven in sem želel, da bi naredili prelom balade. Zdaj za zadnjo pesem, za Silvestrski poljub, pa sem se odločil, da je ne bom spreminjal. Ostal sem v istem tempu, ker je to res balada, ki je vsem pri srcu. Naredil sem le manjšo modulacijo, torej da sem pesem zvišal za dva tona.

Jan Plestenjak je pohvalil priredbo svoje balade Pustil ti bom sanje. Kaj ti to pomeni?

Joj, to mi pomeni res veliko. Bil sem zelo presenečen, ko sem na 24ur.com prebral njegov komentar. Tudi meni je pisal in res mi veliko pomeni, da nas, mlade izvajalce, podpirajo že uveljavljeni glasbeniki. Pogovarjala sva se tudi o tem, da so slovenska besedila izjemno močna, kar se mi zdi nujno, da poudarimo, da ima slovenska glasba v sebi skritega veliko močnega.

Takrat si na odru simpatično pokazal, da si želiš dueta z Janom. Bi imel duet še s kom drugim?

Ogromno jih je! Helena Blagne mi je že od otroštva všeč, z Otom bi bilo noro. Z Nedo Ukraden. Želja je veliko in zelo so različne.

Če pogledaš na celotno izkušnjo, na talente. Kako bi izkušnjo opisal nekomu, ki tega ni doživel?

Fenomenalna, bombastična izkušnja! Greš čez sebe, odkriješ sebe. Spoznaš veliko novih ljudi, ogromno novih talentov. Mislim, da ti to res ostane za vse življenje, in vsem, ki želijo svoj talent pokazati, naj si drznejo in naj gredo v to, ker je res nepozabna izkušnja.

Ti je kakšen komentar žirantov še posebej ostal v spominu?

(smeh) Ja, iz prve oddaje mi je ostal v spominu komentar Ane Klašnja, ko je rekla: "Jaz bi se kar družila s tabo!" Ta mi je bil zelo všeč. Sicer pa sem po nastopu vedno kar malo v šoku in niti še ne slišim, kaj mi govorijo. Seveda, tudi trenutek, ko je Marjetka pritisnila na zlati gumb, bo vedno ostal z mano.