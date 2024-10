Tilen se kljub uspehom v breakdanceu velikokrat v tem počuti osamljenega

Tilnova strast do 'breakinga' se je začela s prav posebnim dogodkom: "Break plešem že od petega leta, kar se je začelo z zelo posebnim trenutkom, ko smo z družino obiskali Dunaj. Tam sem na ulici videl plesalce 'breakinga', ki so me popolnoma očarali. Takoj sem vedel, da je to nekaj, s čimer se želim ukvarjati." Ker je doma bojda ves čas ponavljal gibe, ki jih je videl, sta ga starša vpisala v plesno šolo.

Njegovi začetki so temeljili predvsem na akrobatskih prvinah, a kasneje je ugotovil, da je 'breaking' veliko več kot le fizični izziv. "Skozi trening in raziskovanje sem odkril, da je 'breaking' oblika izražanja, kjer lahko neomejeno ustvarjam. Všeč mi je, da lahko kombiniram gibe iz različnih disciplin, od borilnih veščin, gimnastike do drugih plesnih stilov ali celo navdihov iz vsakdanjega življenja." Navdihuje ga, da lahko v vsakem nastopu izraža svojo osebnost in ustvarja svoje edinstvene gibe. "To je res nekaj posebnega." Največ gibov, ki jih izvaja, izhaja iz različnih disciplin, predvsem iz 'breakinga', gimnastike, 'trickinga', sodobnega plesa in capoeire.

'Breaking' kot pot do premagovanja meja

Za Tilna je 'breaking' več kot zgolj ples. "'Breaking' mi daje možnost, da sem hkrati športnik in umetnik. Je spontana, a globoka oblika umetnosti, kjer se prepletata tehnika in osebni izraz. Za mnoge ljudi je samo serija težkih akrobacij in norih gibov, a zame je to pot do premagovanja osebnih mej, telesnih in ustvarjalnih." Njegova osredotočenost na preseganje lastnih sposobnosti ga postavlja med najbolj nadarjene plesalce breakdancea v Sloveniji. "Vsak dan s tem plesom ustvarjam nekaj novega in se vedno znova izzivam."

Neskončni treningi, disciplina in življenje na poti

Tilen trenira petkrat na teden, pri čemer kombinira 'breaking' in akrobatiko. "Moji treningi trajajo od dve do štiri ure na dan, včasih tudi več," pove o svoji discipliniranosti. Poleg treningov se osredotoča tudi na študij na fakulteti za šport, kar mu pomaga razumeti športne vidike plesa. "Moj življenjski stil vsekakor vključuje precej potovanj, kar lahko predstavlja izziv pri usklajevanju s šolo. Kljub temu se trudim najti ravnotežje. Pred vsakim potovanjem se temeljito pripravim in poskrbim, da so vse obveznosti urejene vnaprej, vključno s tem, kdaj se bom učil." V zadnjih treh letih je moral izpustiti zaradi izpitov kar nekaj velikih tekmovanj, a se zaveda, da osredotočanje na študij koristi njegovi nadaljnji karieri.