Tina Pezdirec se sprošča s pomočjo zvezd

"Verjetno sem ena izmed redkih, ki dejansko rada hodi v šolo. (smeh) Rada srkam novo znanje na obeh šolah, potem pa so tu še ostale dejavnosti, ki zapolnijo dan in tako uživam v polno zasedenih dneh. Pred polfinalom sem vadila šest ur na teden, vsak dan pa že iz navade delam vsaj pol ure vaje za glas in prepono," je priznala Tina, ki je zelo ponosna na svoj vokalni razpon.

Ob polnem urniku, kot ga ima Tina, pa se mnogi vprašajo, kako se sama spopada s stresom, ki ga prinese toliko stvari in dejavnosti. "Jaz zaenkrat redkokaj dojemam kot stres, ko pa rabim sprostitev, pa najraje opazujem zvezdno nebo, ker me vedno popelje v čaroben svet, ki je samo moj," je priznala Tina, ki pravi, da ji je zelo pri srcu pop glasba, saj lahko nanjo pleše in se pesmi najlažje uči na pamet. "Priznam, kdaj si pa tudi predstavljam, da sem sama v vlogi pevke in zraven na glas pojem," je še z nasmeškom razložila Tina, ki že komaj čaka nastop na finalu Talentov, za katerega upa, da bo Sloveniji pokazala ves svoj pevski talent, ki ga premore.



Več novic iz zakulisja šova najdete na slovenijaimatalent.si.