Tina Pezdirec: V polfinalu stavim na hitro slovensko pesem

"Moram ti povedati, da si edina princeska, ki jo poznam, da se bom lahko z njo hvalil," je avdicijski nastop 13-letne Tine Pezdirec iz Metlike na avdiciji komentiral Lado Bizovičar . Tina je namreč zapela znano Disneyjevo uspešnico in popolnoma presenetila s svojim glasom, ki je naježil vse, da si je zaslužila stoječe ovacije v studiu. Dvojno tehniko petja bo mladenka unovčila tudi v nedeljskem polfinalu.

"Če sem čisto iskrena, sama mogoče niti ne bi rekla, da imam dvojno tehniko petja, ker je na svetu veliko različnih tehnik. Jaz poskušam peti na čim bolj sproščen način in poskušam poslušalcem zapeti pesem tako, da v njej uživajo in jim jo je lepo poslušati. V finale bi se zelo rada uvrstila, čeprav vem, da je veliko izjemnih talentov in si vsi zaslužijo vstopnico v finale," je za naš portal povedala Tina.