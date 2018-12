Tjaša brez strahu tudi med najbolj drzno točko, Veronika dosegla osebno zmago

Tjaša je 24-letnica, ki je v polfinalni oddaji poskrbela, da so vsi ostali brez besed. Na odru je namreč prikazala adrenalinske akrobacije na vrtečem se drogu: "Tega športa me nikoli ni bilo strah, mi je pa to zmeraj dajalo neki izziv, nekaj novega." Drobna akrobatka ostaja skromna in pravi, da že ima v mislih, kaj bo pripravila za finale: "Imam asa za finale!"