'Težko je bilo spregovoriti o vseh težavah, s katerimi sem se spopadala'

Tjaša Dobravec je na avdiciji sedme sezone Slovenija ima talent prvič javno spregovorila o svoji zgodbi. O vsem, kar je morala prestati v mladosti: od motnje hranjena, do poškodb in nasilja in veliko drugega, kot je takrat povedala sama. "Zato sem začela trenirati, ne morem biti več tiho," je takrat povedala, danes pa potrjuje, da ji je nastop na Talentih omogočil, da se je osvobodila okov preteklosti. "To je bilo kar težko, a hkrati zelo pomembno, da sem o tem spregovorila. Tako zaradi sebe, kot tudi zaradi drugih, podobnih meni, ki so me spremljali."

Tjaša je v sedmi sezoni navdušila tudi gledalce, ki so zanjo glasovali in jo na koncu izbrali za zmagovalko. In prav zaradi nastopa na Talentih so se ji začela odpirati nova vrata. A ne le katerakoli vrata. Tjaša je v svoj spletni nabiralnik dobila prav posebno vabilo. Pisali so ji iz legendarnega Cirque de Soleia in jo povabili, da bi v eni od predstav prevzela glavno vlogo. "Ne vem, kako drugi postanejo del ekipe. Pri meni je bilo tako, da so oni pisali meni. Spomnim se, da je bil jesenski dan , da sem pila kavo na balkonu in sem dobila njihov mail in sem najprej mislila, da je reklama za njihov šov."