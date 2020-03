Po Talentih se Tjaši uresničujejo sanje, sprejeta v Cirque du Soleil

Zmagovalka šova Slovenija ima talent je ponovno dosegla izjemen uspeh. Po osvojenih nagradah na prestižnem festivalu Mondial du Cique de Demain v Parizu jo je opazil tudi svetovno znan cirkus in jo povabil k sodelovanju.

Tjaša Dobravec, ki je slavila v sedmi sezoni šova Slovenija ima talent, ima ponovno razlog za širok nasmeh. Simpatična zračna umetnica in plesalka na drogu je doživela povabilo iz sanj. Kmalu bo postala del spektakularnih šovov Cirque du Soleil.

Tjašo je presenetilo povabilo legendarnega Cirque du Soleil. FOTO: Miro Majcen

Omenjeni cirkus temelji na dihjemajočih šovih, oboževanih po celem svetu. Prepoznavna znamka je številka ena cirkuške zabave in ponuja najširši spekter sodobnih šovov tovrstne produkcije. Da bo Tjaša nekoč postala del te legendarne cirkuške smetane, je v preteklosti lahko samo sanjala. Ko pa je s prijavo ter kasneje tudi zmago na Talentih pričela verjeti vase ter v svoje sposobnosti, so se lepi dogodki za njo pričeli odvijati kar drug za drugim.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Na letošnjem prestižnem cirkuškem tekmovanju Mondial du Cique de Demain v Parizu je osvojila dve nagradi in s tem presenetila samo sebe in nato že čez nekaj dni doživela še lepše presenečenje: ''Teden dni po zmagi na pariškem tekmovanju sem prejela elektronsko sporočilo s strani Cirque du Soleil. Sporočili so, da pripravljajo novo produkcijo in da bi me želeli povabiti k sodelovanju.'' Tjaša sklepa, da so njeno točko opazili ravno na tekmovanju v Parizu, saj je eden od sodnikov tekmovanja prihajal iz njihovih vrst. Sicer je povabilo na avdicijo v slavni cirkus prejela že novembra lani, vendar se preizkusa žal ni mogla udeležiti, saj je bila ravno na tekmovanju v Izraelu.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Tjaša žal o podrobnostih sodelovanja s Cirque du Soleil zaenkrat ne more govoriti, saj se je k temu zavezala. Več informacij bo delila takoj, ko bo to mogoče. Vsekakor pa v tem trenutku z veseljem razloži, da živi svoje sanje. Za vse to, pravi, se lahko zahvali tudi šovu Slovenija ima talent. ''Talenti so mi neizmerno pomagali na moji poti. Bili so velika potrditev, spodbuda, pokazali so mi, da lahko verjamem vase. Po zmagi sem si drznila pokukati onkraj meja Slovenije, se prijaviti na tuja tekmovanja in festivale. Dali so mi pogum in motivacijo!''

Šov Slovenija ima talent je za njo bil več kot odskočna deska. Pookazal ji je, da zmore in ji dal neizmerno motivacijo za naprej. FOTO: Miro Majcen