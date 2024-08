Tjaša Fajdiga ob novem uspehu: To je zdaj moj drugi dom

Tjaša Fajdiga, ki je na odru Slovenija ima talent navdušila s svojo prezenco in močnim glasom, piše nove uspehe na svoji karierni poti. V domači Ajdovščini je namreč odprla svoj prvi pevski studio, kjer bo vso svoje znanje predajal na svoje učence.

"Že med pedagoško prakso na konservatoriju v Amsterdamu in na akademiji v Londonu mi je bilo delo z ljudmi in poučevanje zelo všeč, vendar se s tem v prostem času nisem pretirano ukvarjala, saj je bilo preveč drugih obveznosti in interesov. Zares sem se poučevanju začela posvečati ob vrnitvi domov med epidemijo korone. To je bila moja prva ideja za začetek glasbenega dela, saj v tistem obdobju nastopov ni bilo," je o začetkih poučevanja za naš portal povedala vedno nasmejana Primorka in dodala, da se je pred začetkom počutila precej negotovo in nesamozavestno, a se je vseeno odločila 'skočiti v vodo' in poskusiti prenesti strokovno znanje, ki ga je pridobila v tujini, na druge.

"Oblikovala sem osnovni 'plakat/letak' in ga objavila na svojem Instagram profilu, s čimer sem dobila svoja prva dva učenca. Svoj domači glasbeni studio, kjer sem ustvarjala in se učila svojih glasbenih reči, sem uporabila kot učilnico, in tako se je vse začelo. Informacije so se širile, število učencev pa se je vsake pol leta nekoliko povečalo, prav tako pa tudi želja po samostojnem studiu. Domača 'učilnica' je postajala premajhna," je povedala Tjaša in dodala, da se je morala po dveh letih in pol ponovno odločiti za 'skok v vodo'.