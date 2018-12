Tjašin zmagovalni nastop v šovu Slovenija ima talent

24-letna plesna akrobatkaTjaša Dobraveciz Bohinjske Češnjice je finalu šova Slovenija ima talent dokazala, da je kos še tako zahtevnim in vratolomnim zračnim akrobacijam. Že ob uvrstitvi v finale povedala, da je akrobacij, ki jih izvaja, ni bilo nikoli strah, so ji pa vedno predstavljale nov izziv. Tjašine točke so se od avdicije do finala samo stopnjevale – na avdiciji je pokazala svoje sposobnosti na običajnem drogu, v polfinalu je presenetila z visečim drogom (pritrjenim samo zgoraj), za finalno točko pa je uporabila spiralni drog, po katerem je plezala in hkrati plesala graciozno kot prava plesalka. Z zelo zahtevno točko je navdušila gledalce in občinstvo v studiu, ki ji je namenila stoječe ovacije. In ta drzni nastop ji je na koncu prinesel tudi zmago. Poglejte si njen zmagovalni nastop: