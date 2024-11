To je naslednjih pet polfinalistov šova Slovenija ima talent

Štiri finaliste že imamo. Predstavljamo naslednjih pet talentiranih posameznikov in skupin, ki bodo poskušali s svojimi točkami prepričati gledalce, zakaj bi glasovali prav zanje, in zapolniti naslednji dve prosti mesti v velikem finalu desete sezone šova Slovenija ima talent.

V tretji polfinalni oddaji se bodo za dve vstopnici za finale, v katerem je mesta le za 10 najboljših te sezone, potegovali Kira Šrtuc Jurički, Sarina, 2BROTHERS, Lara Crnjac in Dunking Devils. Kira Štruc – Jurički, 18-letnica iz Slovenskih Konjic, je pred avdicijskim nastopom skromno dejala, da upa, da bo uživala. A odlično se je spopadla s tremo in z močnim glasom na svojo stran pridobila občinstvo, ki jo je spremljalo z občudovanjem. Po nastopu je niso pričakale le stoječe ovacije navdušenega občinstva. Andrej je bil tako očaran nad njeno izvedbo, da je izjavil: "To je to ... Če človek tako mlad najde, kaj si želi delati in je to edina stvar, ki si jo želi delati ..." Sledil je stisk na zlati gumb. Na Kiro se je vsulo na tisoče zlatih listkov in napredovala je neposredno v polfinale. Ali sploh lahko izvede še boljšo točko od avdicijske?

Kira Štruc Jurički FOTO: POP TV icon-expand

Na odru bomo videli tudi 33-letno Sarino iz Ljubljane, ki ne sanja o karieri v tujini, ampak bi rada uspela na domačih tleh. Mlada mamica se s petjem ukvarja že nekaj časa, bolj intenzivno pa zadnjih 10 let, in sicer poje na porokah. Ves čas je prednost dajala družini, predvsem svojima hčerkama, in svoj talent potiskala na stranski tir, letos pa je mož prevzel vajeti v svoje roke in jo prijavil na avdicijo. Njen glas je napolnil studio, na koncu sta na oder prišli še hčerki. S štirimi da je napredovala v naslednji krog, zdaj pa pili še zadnje podrobnosti za nastop na polfinalnem odru.

Sarina FOTO: POP TV icon-expand

Z ulic Kopra in Ljubljane se na oder Talentov vračata brata Tine in Rok, ki nastopata pod imenom duo 2BROTHERS. V peti avdicijski oddaji Slovenija ima talent sta delila zgodbo o tem, kako sta začela peti na ulicah in nelagodnem občutku, ki ju je sprva spremljal. Čutila sta, da je čas, da stopita tudi pred kamere in se pokažeta vesoljni Sloveniji. 24- in 26-letnik sta izpeljala energičen nastop, ki je pognal kri po žilah ter navdušil občinstvo in tri žirante, le Andreja ne povsem. Kljub temu, da sta zbrala le tri da, sta napredovala v polfinale. Le kaj pripravljata?

2Brothers FOTO: POP TV icon-expand

Ob drogu se bo znova zavihtela 20-letna Lara Crnjac, ki se je začela s plesom na drogu ukvarjati po tem, ko je zaradi poškodbe obeh gležnjev pri nerodnem padcu morala zaključiti gimnastično kariero. 21-letni Ljubljančanki, ki je gimnastiko začela trenirati pri treh letih, se je takrat zrušil svet, a ni obupala. Trikrat po tri mesece je bila na invalidskem vozičku in se vsakič znova učila hoditi, a odkrila je nov talent, s katerim se je predstavila občinstvu in žirantom. Štiri da je že prejela in žiranti so jo poslali v polfinale. Zdaj mora le še gledalce, ki boste glasovali, prepričati, da je iz pravega testa za nastop v finalu.

Lara Crnjac FOTO: POP TV icon-expand

V višave nas bo ponesla akrobatska skupina Dunking Devils, ki bo dokazovala, da je meja nebo in izvajala dih jemajoče akrobacije z zabijanjem na koš. Seveda tokrat spremljamo nove obraze te legendarne skupine, ki je na Talentih že nastopila. Dokazali so, da čevlji njihovih predhodnikov niso bili preveliki, saj so prav tako navdušili žirante z zabavno in hkrati dih jemajočo točko. Le kakšno presenečenje pripravljajo za polfinale?

Dunking Devils FOTO: POP TV icon-expand