To je prva peterica finalistov razpisa Mladi upi 2021

Strumno smo zakorakali v deveto sezono projekta Mladi upi 2019, v sklopu katerega perspektivni mladi umetniki, športniki, parašportniki in znanstveniki dobijo priložnost, da pokažejo svoj talent in trdo voljo na poti do zastavljenih ciljev. Tudi letos je bil odziv nadarjenih posameznic in posameznikov ogromen, strokovna komisija pa je na podlagi razpisnih pogojev med vsemi popolnimi prijavami izbrala 20 talentiranih mladih upov, ki v svoji panogi izstopajo z izjemnimi dosežki in bi si zaslužili finančno podporo za razvoj svojih talentov. Tokrat vam podrobneje predstavljamo prvo peterico; spoznali boste vsakdan jazz pianista, atletinje, plesalke, saksofonistke in taekwondoistke.

Matic Štemberger je mladi jazz pianist, ki ga glasba spremlja že od mladih nog, ko je premetaval stare kasete, brenkal na stričevo kitaro in raztezal meh male harmonike. V glasbeno šolo se je vpisal pri osmih letih in takrat se je prvič zares srečal s klavirjem, najprej seveda s klasičnim, s katerim se nista najbolje razumela. Nato je na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana odkril jazz in spoznal, da je ta zvrst glasbe vplivala tudi na glasbo, ki jo je poslušal v otroštvu in zgodnjih najstniških letih. Že kot srednješolec je osvojil številna priznanja, svoje glasbeno znanje pa zdaj poglablja s študijem jazz klavirja na Akademiji za glasbo in upodabljajoče umetnosti v Gradcu. S še dvema glasbenikoma pripravlja tudi prvi avtorski album in je, kot pravi, pripravljen na vseživljenjsko rast in učenje tako na umetniški kot tudi na osebnostni ravni. Tako bi rad v prihodnosti svoje jazzovsko znanje nadgrajeval tudi v New Yorku, Meki sodobne jazzovske umetnosti.