To so finalisti desete sezone Slovenija ima talent

Ogledali smo si že vse avdicijske in nato še vse polfinalne nastope. Pred nami je samo še veliki finale, v katerem se bo za laskavi naziv in denarno nagrado 50 tisoč evrov borilo deset najboljših. Že imate svojega favorita?

V velikem finalu desete sezone šova Slovenija ima talent bomo videli 10 nastopajočih, ki so suvereno opravili svoj avdicijski nastop in se uvrstili v polfinale, od tam pa s pomočjo glasov gledalcev napredovali v finale. Zmagovalec bo nekdo izmed spodaj predstavljenih nastopajočih. Plac Plesna skupina Plac iz Celja je raznolika ekipa talentiranih plesalcev, ki so med seboj tesno povezani. Druži jih ljubezen do plesa in ustvarjanja. Njihova energija in predanost sta plod dolgoletnega truda, discipline in skupnih zgodb, ki jih gradijo v svoji dvorani, kjer se počutijo kot doma. Na Slovenija ima talent so se prijavili z željo po novih izzivih, kar so dokazali z nepozabnim avdicijskim in spektakularnim polfinalnim nastopom, kjer so jih v finale izstrelili glasovi občinstva.

Luka Konečnik Luka Konečnik je 19-letni mladenič iz Slovenj Gradca, ki harmoniko igra že 12 let in je že na avdiciji poskrbel za vrhunski žur s harmoniko, pa čeprav je na oder prišel ves povit in 'pokrpan'. Nič manj energično ni bilo v poflinalu, kjer je zaigral priredbe rockerskih komadov. V prostem času uživa v adrenalinskih športih, predvsem v gorskem kolesarjenju, za glasbeno kariero pa so ga najbolj navdahnili bratranec Timotej in mentorji.

(Duo) Kamikazete (Duo) Kamikazete so skupina talentiranih plesalk in artistk, ki s svojim gibanjem na drogu, svili in krogu pripovedujejo čustvene zgodbe. Tinkara in Eva, ustanoviteljici skupine, sta že pred leti nastopili na Talentih, nato odprli svoj studio, kjer znanje predajata na mlajše generacije. S skupino dokazujejo, kako pomembno je, da druga drugi zaupajo, da bodo prvine uspele brez zdrsov in poškodb. S svojo inovativnostjo, izjemno tehnično dovršenostjo in čustveno globino navdušujejo občinstvo ter dokazujejo, da slediš sanjam le, če vanje vložiš srce in dušo.

Edvard in Frida 9-letni Edvard in 7-letna Frida sta simpatična, izjemno talentirana in energična brat in sestra, ki s svojo vedoželjnostjo in vztrajnostjo navdušujeta vse okoli sebe. 7-letna Frida je državna prvakinja v šahu in že pri šestih letih je pretekla polmaraton v manj kot dveh urah, njen 9-letni brat Edvard pa je matematični genij, tekač in programerski talent. Oba sta že zmagala na mednarodnem tekmovanju v hitrostnem računanju in se posvečata doseganju vedno novih ciljev.

Lara Crnjac 22-letna športnica iz Ljubljane Lara Crnjac je svojo gimnastično pot začela pri treh letih in sanjala o olimpijskih igrah, a ji je huda poškodba obeh gležnjev ob nerodnem pristanku pri 15 letih prekrižala pot. Po dolgotrajni rehabilitaciji se je vrnila na športno pot, nedavno pa se je kot gimnastičarka upokojila in se povsem po naključju srečala z zračnimi disciplinami, v katerih je odkrila novo strast. Z nastopom na avdiciji in nato v polfinalu je dekle, ki se ukvarja tudi s kaskaderstvom, naravnost navdušilo.

Kira Štruc Jurički Energična in zagnana Kira Štruc Jurički že od malih nog sanja o preboju v svet glasbe. Njena strast do petja je podprta z naravno samozavestjo in vztrajnostjo. Čeprav zna menda biti včasih ležerna in skromna, se 18-letnica na odru prelevi v odločno in navihano umetnico, ki uživa v osrečevanju ljudi skozi svojo glasbo. Vse svoje ambicije tako usmerja v glasbo, saj sanja o študiju petja bodisi v Ljubljani bodisi v Londonu ali Nemčiji. "Za London moram zadeti na lotu, za Nemčijo moram zmagati na Talentih, za Ljubljano pa oboje," se pošali. Na vprašanje, kaj je tisto, kar jo loči od drugih, pa pravi: "Izstopa moj glas in imam vau faktor."

Manuel Perhavec 24-letni Manuel Perhavec iz Sežane je svoj nastop na odru doživel kot nepozabno izkušnjo, ki pa je morda sploh ne bi bilo, če ne bi bilo njegovega prijatelja, ki je ga je prijavil z enim samim namenom: da ga spozna širna Slovenija. Manuel, ki sicer prihaja iz gostilniške družine in v gostilni trenutno tudi dela, si želi glasbene prihodnosti. Že na avdicijski oddaji so prepoznali njegov potencial, z nastopom na polfinalnem odru pa je prepričal še občinstvo, da je iz pravega testa za velike odre.

Duo Zemljotres Duo Zemljotres sestavljata dva simpatična harmonikarja, Karlo Budan in Tilen Cupin iz Kopra, ki sta na avdiciji pred žirante Slovenija ima talent stopila s prav posebno energijo in tako omrežila Ano, da ju je nagradila z zlatim gumbom. V polfinalu sta prepričala tudi gledalce in tako stopila stopničko bliže uresničitvi sanj. Njuna skupna pot se je začela iz nenavadne pobude po vaških zabavah, hitro pa se je razvila v močno glasbeno vez, ki jo danes nadgrajujeta z inovativnimi nastopi. Sanjata o preboju na svetovno sceno, saj ju najbolj osrečuje, če ljudje uživajo v njuni glasbi.

Tilen Grašič Tilen Grašič se je v ples zaljubil že pri petih letih, od tedaj pa je ples postajal vse bolj pomemben del njegovega življenja. Je absolvent Fakultete za šport, ki strastno sledi svojim ambicijam kot trener in plesalec. Njegova ljubezen do breakdancea ga spodbuja k aktivnemu sodelovanju na tekmovanjih in delavnicah, kjer išče nove priložnosti za izražanje svoje umetniške duše. Kljub želji po mednarodni prepoznavnosti je zavezan globokim povezavam z drugimi, kar dodatno bogati njegovo umetniško pot. Raziskovanje različnih umetniških oblik in prizadevanje za vpliv na širšo družbo ga delata izjemno zanimivega in vsestranskega posameznika.

Eva Brumen-Košar Komaj 13-letna Eva Brumen-Košar je mlada in pozitivna pevka, ki se trudi slediti svojim sanjam v svetu glasbe. Njena mama je njena največja "fenica" in jo podpira na glasbeni poti. V prostem času uživa v igranju kitare in klavirja, slikanju ter plesu, kar razkriva njeno vsestranskost in ustvarjalnost. Srčno si želi postati uspešna vokalistka in navduševati širšo publiko. Prisega na slovensko glasbo. Na avdiciji navdušila z Avsenikovo večno Tam, kjer murke cveto in si prislužila Marjetkin zlati gumb, na polfinalnem odru pa je odlično odpela prav tako Avsenikovo Slovenija, od kod lepote tvoje in potrdila, da je rojena za oder.