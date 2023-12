To so finalisti šova Slovenija ima talent

Pred nami je še zadnje poglavje šova Slovenija ima talent: finale. Na odru se bo pomerilo 10 finalistov, ki so v polfinalnih oddajah s svojim nastopom najbolj prepričali žirijo in občinstvo. Le eden izmed njih bo na koncu osvojil nagrado 50.000 evrov.

icon-expand Finalisti šova Slovenija ima talent FOTO: POP TV

Cirkus Star Starost: 10 in 12 let Kraj: Koper Mladi predstavnici cirkuške šole Cirkus star Ajda in Valentina sta na Talentih prepričali s svojo točko na obročih, najbolj pa sta navdušili Lada Bizovičarja, ki jima je namenil zlati gumb. Pravita, da si zmage zelo želita, predvsem pa želita zažareti kot pravi cirkuški zvezdi. Pravita, naj gledalci zanju glasujejo, ker bodo videli nekaj, česar še nikoli niso.

Nina Sirk Starost: 21 let Kraj: Goriška brda 21-letna Nina iz Goriških brd pravi, da je popolna definicija ekstroverta. Po besedah družine poje in kriči, odkar se je rodila, že od malih nog pa se ne boji izzivov. Na poti do uresničitve glasbenih sanj je niso ustavile niti težave z glasilkami. Z nastopom v polfinalu želi ljudi povezati z glasbo in jih spomniti na najlepše trenutke.

Acro connection Starost: 24 in 26 let Kraj: Ljubljana Matjaž in Alja, ki sta par tudi v zasebnem življenju, sestavljata akrobatski duo Acro Connection. Svojo ljubezen do akrobatike v paru želita na čim bolj zabaven in kreativen način približati drugim. Pravita, da sta vztrajna, delavna in pozitivna, prosti čas pa najraje preživita v naravi.

Jure Kotnik Starost: 28 let Kraj: Pragersko Jure Kotnik dela v gradbeništvu, a bi montiranje oken z veseljem zamenjal za koncertne odre. Zaživi namreč, ko s svojo pred kratkim ustanovljeno skupino ustvarja metal glasbo. Na oddajo Slovenija ima talent se je prijavil, ker je želel izkusiti, kakšen je občutek, ko poješ na velikem odru, prav tako pa je želel slišati mnenje žirantov in publike.

Ahmed Kullab Starost: 31 let Kraj bivanja: Ljubljana 31-letni Palestinec, ki je na avdicijski oddaji s svojo točko ganil vse žirante, v jok pa spravil predvsem Marjetko, pravi, da je izjemno hvaležen za priložnost za nastop in lepe komentarje. Rad pomaga ljudem in tudi s svojo točko je pomagal, saj je pripovedoval zgodbo svojega naroda. Na Slovenija ima talent se je prijavil, ker je čutil, da lahko deli svojo zgodbo, več govori o svoji državi in doseže več ljudi, da tudi oni delijo svoje ideje in pokažejo svoj talent.

Domen Kljun Starost: 25 let Kraj: Ribnica Preprost 25-letnik pravi, da ga redko katera stvar spravi v stres, zato s tem nima težav. S petjem se je prvič srečal v osnovni šoli, svojo kariero pa je do zdaj gradil zgolj v cerkvenem pevskem zboru. Na Talente ga je prijavila njegova žena Nina.

Matjaž in Tina, Arbadakarba Starost: 30 in 32 let Kraj: Ptuj Matjaž in Tina iz cirkusa Arbadakarba zase pravita, da sta unikatna. Svoje delo opravljata z ljubeznijo, v primeru zmage pa bi na vseh osnovnih šolah v Sloveniji naredila brezplačno cirkuško predstavo. Vsem, ki ju spremljajo, predajata dve pomembni sporočili: "Sledi svojim sanjam" in "Bodi to, kar si".

Maria Sofia Tovar Brčić Starost: 17 let Kraj bivanja: Škofja Loka Maria Sofia je ponosna, da si je kljub sramežljivosti upala prijaviti na Talente. Odkar pomni, rada poje. Želi si, da je nekoč ne bi bilo strah ter da se ne bi ozirala na to, kaj si drugi mislijo o njej. Zase meni, da je pevsko talentirana 17-letnica, ki se bo z leti še veliko izboljšala.

Špela Šemrl Starost: 17 let Kraj: Radovljica Špela, za katero sta Lado in Andrej na avdiciji prekršila pravila in še enkrat pritisnila zlati gumb, igra harmoniko že od malih nog. Že pri petih letih so ji namreč starši podarili majhno plastično harmoniko, ki jo je popolnoma prevzela. Trenutno obiskuje konservatorij v Celovcu, nekoč pa si želi postati profesionalna glasbenica. Pravi, da bo v primeru zmage denar investirala v novo harmoniko, ki jo potrebuje za nadaljnji študij glasbe.

Tatjana Gajanović Starost: 33 let Kraj: Ljubljana Tatjana Gajanović je plesalka in koreografinja, ki se opisuje kot iznajdljiva, vztrajna in optimistična oseba. Pravi, da sicer pogosto deluje hladno in ne izkazuje svojih čustev, a se v njej skriva bolj nežna različica. Sebe brez zadržkov izraža v plesu, kjer si upa biti to, kar je.