'Točko smo toliko vadili, da smo se na koncu bali, da ni dovolj dobra'

Ajda in Valentina, deklici točke Cirkus star, sta v nedeljski oddaji Slovenija ima talent s svojo točko tako navdušili, da jima je Lado Bizovičar namenil zlati gumb, kar za deklici pomeni neposredno uvrstitev v polfinale. Njuna trenerka Larisa Levac, ki je bila tudi pobudnica, da se deklici prijavita v šov, je na svoji varovanki več kot ponosna. Kaj pravi po prejetem zlatem gumbu?

"Njuno točko smo sestavljali zelo dolgo časa. In smo jo videli že tolikokrat, da dejansko je nekako izgubila ta čar, ki so ga začutili drugi, ko so točko gledali prvič. Na neki točki nismo bili več prepričani, ali bomo s to točko prepričali žirante ali ne, ker smo jo tolikokrat vadili, da nam je bila že lahka," je za 24ur.com povedala Larisa Levac, trenerka deklic Cirkus star, ki sta od Lada Bizovičarja prejeli zlati gumb: "Ko smo videli, da smo navdušili žirante in smo dobili zlati gumb, smo si oddahnili, ker smo se v tistem trenutku zavedali, da naš trud ni bil zaman. Seveda smo bili presrečni ob zlatem gumbu."

icon-expand Ajda in Valentina FOTO: POP TV

Dodala je, da so bile sicer popolnoma prevzete ob pohvali, ki so jo dobile, a da so že v naslednjem trenutku začele razmišljati o točki za polfinale. "Takoj v ponedeljek po avdiciji smo se lotili novega rekvizita, tako da obljubljamo, da bomo za polfinale pripravili še bolj atraktivno točko od te."

icon-expand Cirkus star FOTO: POP TV

Larisa pravi, da je izjemno počaščena, da lahko trenira tako pridni in nadarjeni deklici ter se z njima tudi uči novih stvari. "Mi se skupaj učimo vsega. Naša šola je odprta šele četrto leto. Punci sta zelo hitro napredovali na rekvizitih, na katerih delamo v našem društvu. Obroč smo uvedli z namenom ustvariti točko za Talente. Na nek način smo se skupaj učile: jaz učiti, onidve pa izvajati gibe. Menim, da smo odličen trio, ker eden brez drugega ne moremo. Onidve sta zelo dosledni, jaz pa se trudim, da jima približam gib, in če vidim, da njune tehnike še niso dovolj zrele, spremenimo. Skupaj sodelujemo v vsem tem." Pravi, da sta Ajda in Valentina predstavnici njihove šole Cirkus star in da deklici na Talentih predstavljata še vseh drugih 30 deklet: "Onidve sta predstavnici naše šole, izbrale smo ju skupaj in ostala dekleta ju močno podpirajo."