Tomici pisalo veliko deklet, Tjaša v solzah

Tomica, ki je že v avdicijski oddaji povedal, da je samski, je povedal, da mu je po prvem nastopu na Slovenija ima talent dobil kar nekaj sporočil od deklet. Kakšnih, ni želel povedati, izdal pa je, da so mu pisale tako Slovenke kot tudi Hrvatice. In kaj pravi, na komentar Branka Čakarmiša , da polfinalni nastop zagotovo ni bil njegov zadnji? "Tisti trenutek se mi je zazdelo, da bi lahko šel v finale. Veselim se vsakega naslednjega nastopa," je z nasmeškom na obrazu povedal za 24ur.com. Povedal je tudi, da že ima nekaj idej , kaj bi lahko pripravil za finale in da bo svoje oboževalce brez dvoma še enkrat pobožal z balado.

Tjaša pred razglasitvijo s solznimi očmi

Tjaša, prvi vipavski glas Slovenije ima talent, je imela tik pred razglasitvijo, kdo gre v finale, popolnoma solzne oči. "Ja, res je, bila sem solzna. Finale mi pomeni novo priložnost, premikanje svojih meja," je povedala Tjaša in dodala: "Slovenija ima talent je dobra priložnost, da se pokažeš in dokažeš, da vadiš svoj nastop in da premagaš tremo." In čeprav ima sicer velike težave s tremo, je povedala, da je bilo tokrat samo malo bolje kot na prvem nastopu.

Tjaša, ki ima dve uspešni starejši sestri, je zelo samokritična in pravi, da je prav zaradi njiju včasih še pod večjim pritiskom: "Doma sem najmlajša in se, predvsem zaradi sester, ki sta zelo uspešni, včasih počutim, da sem pod velikim pritiskom. Doma so moj prvi nastop pohvalili, se jim je zdelo 'fajn', a moji domači so zelo prizemljeni ljudje." Pa je doma dobila tudi kakšno kritiko? "Vedno so možne izboljšave," je z nasmeškom na obrazu povedala Tjaša, ki je sicer malce sramežljiva, dokler ne stopi na oder, kjer nastopa zelo suvereno: "Vedno potrebujem malo časa, da se ogrejem. Na polfinalnem nastopu sem se počutila zelo dobro in sem zelo zadovoljna z nastopom, saj je šel tako, kot sem si želela."