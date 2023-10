Trenutek resnice: Je Marjetka predolgo čakala za zlati gumb?

Pred žiranti najbolj talentiranega šova ta hip, Ladom, Ano, Marjetko in Andrejem, je tokrat znova težka naloga. Predstavili se jim bodo kandidati različnih starosti in različnih talentov. Prisluhnili bomo glasbenikom na instrumentih, pevcem in energični mladi raperki, videli bomo plesne točke, se nasmehnili komičnemu nastopu zabavljača in občudovali mojstre čarodejstva.

Kar nekaj mladih bo na odru pogumno pokazalo svoje talente in dokazalo, da je v Sloveniji še ogromno diamantov, za katere je morda prav zdaj prišel tisti pravi čas, ko lahko zasijejo.