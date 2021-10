Tretjo oddajo bodo zaznamovale številne solze

Osma sezona priljubljenega šova Slovenija ima talent nadaljuje s serviranjem številnih novih talentov, kar je samo še en dokaz, da je še kako pravi čas za šov talentov, da lahko nastopajoči iz vseh vetrov predstavijo svoje talente. Nocoj se bodo na odru talentov predstavili večinoma glasbeniki in pevci, seveda pa ne bo manjkalo niti posebnih točk. Gledalce v tretji avdicijski oddaji čaka pravi vrtiljak čustev, saj se bo smejalo, veselilo in jokalo. Solze bodo tekle tako med obema članicama zvezdniške žirije kot tudi med nastopajočimi talenti. Še posebej ganjena in čustvena bo žirantka Ana Klašnja, ki bo odprla tudi svoje srce. Komu in zakaj bo posvetila svoj čustven trenutek, torej ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, ko bo v tretji avdicijski oddaji Slovenija ima talent razgaljeno Anino srce.