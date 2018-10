Tudi gledalci so prišli na svoj račun

Samoumevno je, da so glavne zvezde vsake oddaje Slovenija ima talent nastopajoči, torej tisti, ki se predstavljajo s svojimi talenti. Seveda nekaj minut slave dobita tudi zabavna voditelja, ne smemo pa pozabiti niti na sicer včasih stroge, a hkrati pozitivno naravnane žirante. In ravno kombinacija vsega naštetega je pravi recept za dober in zabaven šov. A roko na srce, piko na i pravemu in pristnemu vzdušju v dvorani dodajo gledalci, ki glasno in strastno navijajo za svoje favorite. In na koncu vsake od avdicijskih oddaj so na svoj račun prišli ravno obiskovalci v studiu. Lidlje namreč zanje pripravil nagradno igro. Kako je simpatični Blaž Babič s privlačnimi Lidlovimi nagradami osrečeval publiko, pa si oglejte v videu.