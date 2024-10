Tudi poškodbe ga niso ustavile: občinstvo in žirante je s harmoniko dvignil na noge

OGLAS

Luka Konečnik

Komaj 19-letni Luka je bil prijetna popestritev 3. avdicijske oddaje in s svojim nastopom je dvignil občinstvo na noge ter spravil žirante v dobro voljo. Priznal, da se je tudi sam med nastopom počutil odlično, kar se je odražalo tudi v njegovem nastopu. "Na odru sem se, kot vedno, počutil odlično, bil sem poln energije in veselja," je povedal mladi glasbenik, ki je pred žiranti in občinstvom več kot očitno užival. Kljub vsemu pa je Luka priznal, da ni bil povsem brez treme. "Trema je zmeraj prisotna, ampak mislim, da sem jo dokaj dobro preusmeril v pozitivno energijo," je bil ponosen nase. Kot je še zaupal, se je rahlo bal tudi komentarjev žirantov. "Od žirantov nikoli ne veš, kaj boš slišal, in normalno, da mi ni bil vseeno." Prejel je sicer same pozitivne komentarje. Ana Klašnja je bila očarana nad"mega dinamičnim nastopom", Andrej Škufca pa nad njegovo energijo. "Tvoja energija izžareva iz harmonike ven do nas ... Torej. Ni fora v harmoniki, ampak v tebi." Štirje 'da' so mu omogočili napredovanje v naslednji krog.

Luka Konečnik

Priprave na avdicijo so bile intenzivne Priprave na avdicijo so zahtevale veliko predanosti in truda. "Priprave so bile aktivne. Z učiteljem sem dodelal in zvadil svoj nastop," je zaupal. Dokaz, kako močno si je Luka želel nastopa na Slovenija ima talent, pa je med drugim tudi ta, da je na oder stopil ves povit, saj je nedavno padel s kolesom in se grdo poškodoval. "Zjutraj sem komaj stopil na nogo, ampak sem si rekel 'zdaj ali pa nikoli'," je povedal s kančkom humorja.

Luka Konečnik

Poškodbe so del njegovega hobija Poleg glasbe je Luka namreč tudi navdušen gorski kolesar. "S kolesom se že vozim celo življenje, malo bolj zares (vseeno hobi različica) pa se z gorskim kolesarjenjem ukvarjam približno dve leti," je povedal. Poškodbe so pri tem športu skorajda neizogibne. "Bile so kakšne manjše poškodbe, kot so zviti gležnji, zapestja, prsti, ter razne praske, manjše in večje ..." je našteval.

Luka Konečnik