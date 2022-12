Udeleži se plesne Pripravnice z Anžetom Škrubetom

Številni plesalci si želijo, da bi se lahko novih plesnih korakov učili od najboljših svetovnih plesalcev, a te sanje so velikokrat težko dosegljive. Tega se zaveda tudi Anže Škrube, ki smo ga prvič spoznali v prvi sezoni šova Slovenija ima talent, kjer nas je v finalu navdušil kot del plesne zasedbe Maestro. Fantje so takrat postali skorajda hišno ime, nastopali so na številnih domačih in tujih tleh, Anže pa se je v želji po novih, večjih izzivih odpravil v Združene države Amerike. Plesal je z največjimi zvezdniki našega časa, kot so Chris Brown, Justin Timberlake in Usher, zadnja leta pa deluje predvsem kot odrski režiser.