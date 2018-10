Ultimativno maščevanje: Branko je Ladu pobril pramen las

Kdor se zadnji smeje, se najslajše smeje, pravijo. In res. To velja tudi v šovu Slovenija ima talent, kjer se je v peti avdicijski oddaji Branko maščeval Ladu za vse njegove potegavščine. Med dvema nastopoma so se žirantje za trenutek ustavili, si pretegnili noge, ekipa šova pa je žirantom popravila mejkap in pričesko.

No, za Ladovo pričesko, na katero je zelo navezan, pa je tokrat poskrbel kar Branko. Najbolj strogi žirant je stopil za Lada, ga začel masirati in med tem iz žepa potegnil brivnik ter se z njim 'sprehodil' po Ladovi glavi.

Ana in Marjetka sta ostali brez besed, a sta se hitro strinjali, da si je Lado to zaslužil, saj je Branku nagajal že od samega začetka. Lado se je na žirantski stol vrnil s čepico, a vseeno priznal: "Ne morem verjeti, da je najboljšo foro v celi sezoni naredil Branko!"

Šok! Tako Lado, Ana, Marjetka kot vsi prisotni v ljubljanski operi so obnemeli. Tokrat jo je skupil Lado, ki je ostal brez svoje znamenite pričeske. "What the ...?" je rekel Lado, se obrnil proti občinstvu, pokazal pričesko in vprašal: "A se vidi?" Nato pa stekel v zaodrje in prosil za ogledalo.

'Bil sem rahlo razburjen ... Rahlo!"

Lado za presenečenje ni vedel, kot je povedal za 24ur.com: "Kaj pa vi mislite, a? Kaj mislite! Prav zmenil se bom, da me kolega brije na live on TV? Pa saj sem mu jaz častil avtokleparja za popravilo avtostojala za mlaj!" Sicer je povedal, da je mislil, da sta z Brankom že poravnala račune, ko mu je Branko na vhod v dvorano nastavil desko, v katero se je zaletel: "Okej, pričakoval sem, da mi bo dal kakšen žebljiček na stol ali kaj tako benignega. Ampak moram priznati - izkazal se je kot najuglednejši maščevalec! Da mu nekdo serje po glavi toliko časa, kot sem mu jaz, potem pa mu on vrne milo za žajfo z eno samo, dobesedno - eno samo potezo - z brivnikom. Touche, monsieur Branko! Žal mi je, da se nisem jaz tega spomnil za koga - no, za Branka je prepozno, mar ne?"

Lado je priznal, da je bil po prvem šoku najprej nejeveren, in da je razmišljal, ali gre za kakšen poseben efekt: "Potem pa sta Ana in Marjetka prasnili v tak smeh, da mi je bilo jasno. No, potem sem bil rahlo razburjen ... Rahlo ..." Zaenkrat novo pričesko skriva pod čepico, dodal pa je, da se je že leta in leta spogledoval z idejo nove pričeske: "Leta in leta sem si želel preizkusiti, kako bi se počutil s krajšimi lasmi. No, v tem primeru, brez las. Ampak veste, kako težko si človek obrije popolnoma funkcionalen skalp in Branko mi je zdaj to dilemo, ta vozel presekal. Odkrivam nove dimenzije frizur, ki jih bom s pridom uporabljal v filmskih vlogah menihov, negativcev, posebnežev ali čudakov! Če ti Branko da limone - evo limonade!"