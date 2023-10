A očitno je njegova spogledljiva iskrica preskočila tudi na žirantsko mizo, saj Marjetka in Ana nista mogli skriti navdušenja. "Mišice, mišice, Marjetka, si opazila? Lej, kakšne mišice so prišle, si videla?" je Ana ob prihodu Urbana vprašala svojo žirantsko prijateljico, med njegovim nastopom pa: "Kaj je rekel? A ima punco ali ne?"

Je pa Urban povedal, da je pogrešal televizijo, zato se je odločil, da se na Talentih predstavi v novi, country luči: "Želel sem pokazati svoj nov način ustvarjanja. Izdal sem tudi novo pesem Kreten, ki je prav tako country. Ljudje včasih country vidijo samo kot 90. leta in kot 'plava trava zaborava', ampak country je zelo širok pojem in upam, da ga bodo ljudje skozi mene spoznali v širši luči."

Urbana smo po oddaji vprašali, kaj pravi na spogledljivost za žirantsko mizo in brez dlake na jeziku je povedal: "Kaj je lepšega kot kompliment dveh lepotic, kot sta Marjetka in Ana? Dober občutek je bil!"

V novi pesmi Kreten se Vidmar odpre in prizna, da je storil veliko napak v preteklosti, zlasti v odnosih do ljudi, ki so ga ljubili.

V besedilih svojih pesmi se spominja svojih preteklih napak, ko ni bil dovolj čustveno zrel in je 'zafrknil vse skupaj', kot pravi sam. Prizna, da je bil morda kdaj neiskren in je lagal. Kljub temu pa pesem odseva tudi njegovo resnično željo po tem, da bi se naučil ljubiti na pravi način, iskreno in odprto. S svojo glasbo Urban poskuša poudariti pomembnost osebnostne rasti in razvoja ter se soočiti s svojimi preteklimi napakami. Pesem Kreten je njegov način, da prizna svoje pomanjkljivosti in se trudi iz njih črpati pomembne življenjske lekcije.