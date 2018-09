Uživata kot pravi kraljici

"Zagotovo jima rada ustrežem. Pomembno je, da se v oblačilih in celotnem videzu, torej skupaj z ličili in pričesko, počutita popolni. Sprejemamo kompromise in s pravo razlago, argumenti, pustita, da oblikujem po svoje. Sta žirantki, ženski, ki stojita za svojim poklicem, leti, in temu primerno jima tudi izbiram blago in kroj. Oblačila so delana po njunih merah, njunih oblinah, in za vsako oddajo ustvarimo novo obleko za vsako. Včasih se kakšna stvar kupi in predela, dodela, da deluje in zaživi, kot je treba. Materiali, ki jih izberem, morajo biti udobni in funkcionalni, da obdržijo formo, celoten izgled pa mora poudariti njuno identiteto," je povedala Metka Albreht, ki pravi, da ima rada zadovoljne ženske, saj oddaji še doprinesejo žar in v gledalcu spodbudijo željo po nadaljnjih oddajah.