V drugem polfinalu je prišlo do spremembe, na oder bo stopila Lara Žgajnar

Epidemija, ki zdaj traja že slabi dve leti, nas je naučila, da so spremembe naša edina stalnica. In na to se je morala pred začetkom snemanja šova Slovenija ima talent pripraviti tudi produkcija. Kljub strogim ukrepom ter upoštevanju navodil in priporočil NIJZ se je okužbi v tem času, ko koronske številke v Sloveniji vsakodnevno naraščajo, težko izogniti.

Misfits bo v nedeljski oddaji zamenjala pevka Lara Žgajnar, ki ji je polfinale najprej za las ušel. Da je priložnost ob tem nesrečnem dogodku dobila prav ona, se lahko zahvali našim žirantom, ki so se odločili zanjo. Že v avdicijski oddaji je bilo videti, da jim je všeč, a ker so bili letošnji talenti tako raznoliki in dobri, so se morali pred izbiro polfinalistov od nekaterih žal posloviti. A usoda je za Laro izbrala drugačno pot. "Ravno sem zaključila šolo, ko sem prejela klic, da bom v nedeljo nastopala! Še zdaj ne morem verjeti, da se to dogaja!" je kmalu po tem, ko je izvedela novico, povedala za naš portal in dodala: "Najprej sem klicala očija, da sem mu povedala veselo novico! Komaj že čakam, da se pokažem vsej Sloveniji." Dodala je, da že ve, kakšna bo točka, da ima pripravljeno tudi obleko in ve, kakšne pričeske in ličenja si želi, a več kot to ni želela izdati. "Točka bo zelo čustveno nabita, stopnjevala se bo in upam, da bo žirantom in gledalcem všeč."