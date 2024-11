V finale gredo Duo Zemljotres in Manuel Perhavec

Spremljali smo fantastičnih pet polfinalnih nastopov: harmonikarja, dve pevski točki, plesno skupino in še eskapista. Tako gledalci kot žiranti so imeli pred seboj vse prej kot preprosto nalogo, a naposled so le odločili: v finale desete sezone šova Slovenija ima talent gredo Duo Zemljotres in Manuel Prehavec.

OGLAS

Po uvodnem pozdravu voditeljev Saša Stareta in Petra Polesa ter žirantov Lada Bizovičarja, Andreja Škufce, Marjetke Vovk in Ane Klašnja se je začel boj petih polfinalistov za dve vstopnici za veliki finale desete sezone šova Slovenija ima talent. V drugi polfinalni oddaji so nastopili Tandem brez izgovorov, Natalija Jovanović, Manuel Perhavec, Celestial in Duo Zemljotres, ki je na avdiciji prejel Anin zlati gumb. Ana se je veselila nastopa njenega zlatega gumba in se je nadejala, da bo plesala. Vrhunska otvoritev polfinalne oddaje

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV









Duo Zemljotres icon-picture-layer-2 1 / 6

Karlo Budan in Tilen Cupin, ki sestavljata Duo Zemljotres, se poznata še iz osnovne šole. Oba sta strojnika, hodita na isto šolo, Tilen je nogometaš, Karla veseli rally, navdušen pa je tudi nad fitnesom. Kot pravita, je njuna glasba zelo raznolika – igrata vse, od popa, rocka do narodnozabavne. Še vedno se živo spomnita nastopa na avdicijski oddaji in ob tem se jima usta razlezejo v nasmešek. Kot sta povedala, sta tedaj želela dvigniti studio na noge, kar ugotavljata, da jima je uspelo – Ana ju je nagradila z zlatim gumbom. "Ostala sva brez besed," sta povedala. Tudi tokrat sta pripravila pravi žur in krasno zmiksala številne glasbene žanre. Na odru so jima družbo delale plesalke, občinstvo je ploskalo, vzklikalo in ju nagradilo s stoječimi ovacijami. "Hvala vama. To je bila najboljša možna otvoritev današnjega večera," je bila navdušena Ana. "Harmonika vedno spravi v dobro voljo," je dodala Marjetka in ju pohvalila, da sta dodala koreografijo. Lado je nadaljeval s pohvalami: "Vidva sta dokazala, da se lahko sprehajata po milijon žanrih in res sta zanimiva." Andrej: "Ne vem, kakšen namen sta imela danes. Ampak, če sta želela pokazati najboljši začetek oddaje, sta presegla pričakovanja." Navdušili z usklajenostjo in energijo

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV











Celestial icon-picture-layer-2 1 / 7

Večer se je nadaljeval z nastopom plesne skupine Celestial iz Ajdovščine. Nekateri člani skupine plešejo skupaj že od 8. leta starosti, ostali so se jim pridružili kasneje. So zelo povezani in veliko se družijo tako v dvorani in izven nje. Združuje jih ljubezen do plesa in umetnosti, kot člani pa so si zelo raznoliki. Kot pravijo, njihova raznolikost pride do izraza predvsem pri sestavljanju koreografije, ko si vsi dajo duška. Želijo si nastopov doma in na tujem, za polfinale pa so se pripravljali kar tri mesece. "Za nami je veliko odrekanja, da smo lahko na tem odru," so priznali. Njihova točka je zažigala od prvega koraka dalje. Usklajenost gibov je občinstvo sproti nagrajevalo z aplavzom, na koncu pa so gledalci plesalce nagradili s še bolj glasnim aplavzom. Andrej je ves čas poplesaval zraven. "Rekli ste, da ste velika družina in v tem vidim vašo največjo moč. Vidi se, da uživate v tem, kar delate," je pohvalil Andrej. "Super ste bili. Sem zelo užival." Ana: "Odlična usklajenost, odlično ste izkoristili oder. Vse je bilo natančno usklajeno, graciozno ... Fenomenalna točka." Tudi Marjetka je bila navdušena: "Kakšna ognjevita energija, krasna skupina! Vsak izmed vas je najpomembnejši, ste najboljše slovensko pleme." "Širite se kot covid na ilegalnem žuru," se je Lado pošalil, saj so točko začeli v manjšem številu, nato pa so se člani kar pridruževali. Pohvalil je točko in njih kot skupino ter dodal: "Ne vem, zakaj niste na vseh festivalih ... upam, da boste letos." Manuel navdušil žirante

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV











Manuel Perhavec icon-picture-layer-2 1 / 7

Kraševec Manuel Perhavec je bil naslednji, ki je stopil na oder Talentov. Pevec je na avdiciji navdušil z italijansko 'canzono'. Po izobrazbi fizioterapevt, ki dela v domači gostilni s približno 300-letno tradicijo, se na Talente ni prijavil sam, ampak ga je prijavil prijatelj. Sprva je bil jezen, nato pa je sprejel izziv in se predstavil vesoljni Sloveniji. Od malih nog je sicer igral nogomet in ga treniral do konca srednje šole. Uživa pa seveda tudi v glasbi in pred nastopom je skromno povedal, da upa, da bo s svojim nastopom vsaj koga razveselil. Glede tega, ali bi se posvetil pevski karieri ali gostilni, še ni povsem prepričan, a pravi, da ga gostilna prav nič ne omejuje – ima namreč še brata, ki bo z lahkoto poskrbel za nadaljevanje družinske tradicije. Zapel je klasično Besame Mucho, pri čemer je prišel do izraza njegov močan vokal. Marjetka je pokomentirala prva: "Dragi Manuel, ko si (na avdiciji, op. p.) prišel prvič na oder, si prišel ne toliko prepričan, ali je glasba zate. Tokrat si bil na odru še boljši, pa tudi stojiš kot persona, ki ve, kam gre. Imaš vse prvine in vrline, da ti lahko uspe. Od glasa do stasa, šarmantnosti na odru ..." Lado: "Imaš velike šanse, da greš v finale in še kam dlje." Andrej je dodal: "To je pesem, ki smo jo mnogi slišali od mnogih znanih izvajalcev in nocoj smo slišali tvojo izvedbo ... Bravo." Nad nastopom je bila navdušena tudi Ana, ki je dodala: "K prepričljivosti tvojega nastopa prispevata tudi tvoj nasmešek in pogled. Verjamem, da si na pravi poti in to je to." Peter iz Tandema brez izgovorov razkril veliko skrivnost

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV









Tandem brez izgovorov icon-picture-layer-2 1 / 6

Predzadnja sta nastopila Peter Flegar in njegov 13-letni kužek, čivava Oskar, ki nastopata kot Tandem brez izgovorov. Oskar in Peter počneta skupaj skoraj vse, Petrova največja želja pa je nastopati na največjih odrih. Peter pravi, da se tudi sicer med živalmi odlično počuti, zato tudi dela v živalskem vrtu, v glavnem s kamelo in žirafo. Peter je pred polfinalnim nastopom razkril še skrivnost: na odru je nastopil tudi kot Fantom gozda strahov in je tudi idejni vodja Gozda strahov, ki je v preteklem letu nastopil celo v Los Angelesu. Med njim in Oskarjem je posebna vez in na odru sta se s točko eskapizma odlično izkazala že na avdiciji. Tokrat sta pripravila nadgradnjo. "Vi poskusite v treh minutah ugotoviti, kaj se dogaja, jaz pa bom poskusil preživeti," je še napovedal točko. Tokrat sta Peter in Oskar dokazovala, kaj so zaupanje, vztrajanje, prijateljstvo: "Ko je Oskarja povozil avto, je bilo njegovo življenje v mojih rokah. Danes bo moje v njegovih tačkah." Oskar je najprej poiskal ključ za ključavnico izmed 50 naključno pomešanih, in to zgolj s pogledom. Asistenta sta Petra zvezala v prisilni jopič in ga vklenila, nato pa so Petra zvezanega dvignili v zrak. Peter je imel na voljo le 60 sekund, da se reši, če se mu ne bi uspelo, pa bi padel na nevarne špice, ki bi ga lahko prebodle. Ura je začela odštevati. Peter se je počasi skušal znebiti jopiča. Pet sekund pred koncem je bil še v jopiču, naposled pa mu je uspelo! Oskar ga je mirno počakal. "Točka me dela tako živčno in je tako dobra! Poskrbel si za pravo mero dramatičnosti in na koncu se je dobro končalo, čestitam!" je bila navdušena Ana. Marjetka: "Vedno vama uspe presenetiti ... in še to vajino prijateljstvo ... Enkratna sta." Andrej je bil navdušen nad točko: "To je bila absolutna nadgradnja prejšnjega nastopa. In Oskar je izjemno simpatičen." "Peter, Oskar, ta točka mi je bila še bolj všeč od prejšnje, ker Oskar ni bil ogrožen," se je pošalil Lado. "Vesel sem, da sta tu, ker delata oddajo še zanimivejšo. Hvala." Natalija navdušila z močnim vokalom

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV











Natalija Jovanović icon-picture-layer-2 1 / 7

Kot zadnja je nastopila Natalija Jovanović, pevka, ki se je rodila v Budimpešti, njena mama je Slovenka, oče Srb, živi v Beogradu, rada pa čas preživlja tudi pri starih starših v Lendavi. Natalija izziv vidi v izbiranju težkih pesmi. Petje vadi vsak dan, udeležuje se tudi otroških festivalov, kjer nabira dragocene izkušnje. Z nastopom na avdiciji je najstnica, ki sicer obožuje matematiko, navdušila z neverjetno močnim glasom. Pred nastopom je iskreno povedala, da sanja o finalu. Natalija je izbrala za petje zelo zahteven komad, kjer pa je do izraza prišel njen močan vokal. Lado je pokomentiral prvi: "Luštno! Si izjemna pevka, izjemna vokalistka, kar si pokazala na avdiciji, ta komad ni bila prava izbira za polfinale, ampak imaš krasen glas." Tudi Andrej je, tako kot Lado, podvomil v izbiro komada, a je čestital, da se je spopadla s to pesmijo. "Jaz sem se zaljubila v tvoj glas. Imaš močan glas, lepo barvo. Mlada si, še boš zacvetela in pot je zate odprta," je dodala Marjetka. Ana: "Stara si 16 let. Postavila se velik izziv. Kar si zastavila za danes, je pravilno. Pokazala si, da imaš dober glas, prezenco." "Da ne bo dvoma: ti si krasna pevka, samo komad je beden," je svoj sprva bolj oster komentar popravil Lado. Kdo napreduje v finale?

V finalu je prostora le za 10 najboljših, samo eden izmed njih pa si bo na koncu prislužil laskavi naziv in bogato denarno nagrado v višini 50.000 evrov. O tem, kdo gre v finale, odločajo gledalci. Kdor prejme največ glasov, postane prvi veliki finalist, drugega finalista pa izmed preostalih dveh z največ glasovi izberejo žiranti. Če ti glasujejo izenačeno, štejejo glasovi gledalcev.

Nastopajoči druge polfinalne oddaje FOTO: POP TV icon-expand