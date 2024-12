V finale gredo Edvard in Frida ter (Duo) Kamikazete

Dva mala genija, artistična točka in trije glasbeni nastopi - gledalci so imeli posebej težko nalogo, ko so morali izmed petih odličnih polfinalistov izbrati najboljša dva. Naposled so le odločili: v finale naj gredo Edvard in Frida ter (Duo) Kamikazete.

Sašo Stare in Peter Poles sta opomnila, da se začenja veseli december in pozdravila žirante Lada Bizovičarja, Andreja Škufco, Marjetko Vovk in Ano Klašnja. Tokrat se je nastopa najbolj veselil Lado, saj sta bila med nastopajočimi tudi mala genija Edvard in Frida, ki ju je nagradil z zlatim gumbom.

Začel se je boj za predzadnji paket dveh vstopnic za finale. V četrti polfinalni oddaji so nastopili pevka Tia Valentinc, mala genija Edvard in Frida, duet Alenka in Klemen, glasbeni igralec Luka Markus in artistična skupina (Duo) Kamikazete.

Tia z močnim vokalom poskrbela za izjemen začetek polfinala

Srednješolka, ki obiskuje 4. letnik srednje šole v Brežicah, je povedala, da rabi veliko časa zase, da si napolni baterije. In tedaj jo sprošča samo glasba. Zadeva se, da ima veliko težav s tremo, kar skuša premagati. "Moj mehurček je moja družina in smo zelo povezani," je povedala in na oder se vedno opravi s svojim malim amuletom, obeskom v obliki violinskega ključa, ki ji ga je podarila babica. Med pripravami na polfinale je imela največ težav z iskanjem primerne pesmi. "Veliko truda je bilo potrebnega, da sem zbrala dovolj poguma, da stopim danes na oder in zapojem tako močno pesem," je povedala pred nastopom. Zimzeleno (You make me feel like) a natural woman legendarne Arethe Franklin je odpela izjemno in navdušila občinstvo in žirante. Marjetka in Ana sta imeli ob koncu orošene oči. "Vau, Tia, izgledalo je, kot da vsak dan to počneš! Samo pela si, z dušo, srcem ... Bravo!" je bila navdušena Marjetka. Lado: "Ti nisi s tega planeta, to je bilo zunajzemeljsko. Kakšen dober nastop." "Izreden nastop, izreden začetek četrtega polfinala. To je bilo izredno!" je dodala Ana. Andrej: "Meni se zdi, da si zelo uživala na odru. Če si imela tremo, si jo pretvorila v fantastičen nastop. Bila si sama na odru, vse je baziralo na tebi. Si super pevka, čestitam."

Briljantna Edvard in Frida iz matematike naredila vrhunsko predstavo

Edvard in Frida sta se prijavila na Talente, ker, kot pravita, imata talent. Oba trenirata boks, v čemer sta dobra, njun pravi talent pa se skriva v izjemnih možganih. Oba sta, recimo, zmagala v računanju na svetovnem prvenstvu v Dubaju. Ko se spomnita, jima je bilo na avdiciji najbolj zabavno, ko je Lado pozabil, kaj je rekel – in sta si tudi to zapomnila onadva. "Midva sva zelo vesela, da se bomo spet videli in da bova na odru pred gledalci," sta dejala pred polfinalnim nastopom. Edvard in Frida se učita decimalk števila pi. Frida jih do zdaj zna 300, Edvard 1000. Tokrat sta znanje dokazovala skozi tri izzive. V prvem sta decimalke števila pi naštevala izmenjaje. Uspelo jima je tekoče in brez napake. V drugem izzivu je Frida izbrala Lada, ki je prejel tablico. Frida pozna decimalke do 300 in on bo moral izbrati, od kod naprej mora Frida zrecitirati naslednjih 10 decimalk. Izbral je 151. decimalko in Frida je morala nadaljevati. Izziv je opravila uspešno. Enaka naloga je čakala še Edvarda. Lado je izbral od 961. decimalke naprej. Edvard je izstrelil kot iz topa pravilnih naslednjih 10. Tretji izziv: Lado je prebral 10 zaporednih decimalk in Frida je morala povedati, od kod do kod segajo te decimalke. Frida je suvereno odgovorila. Pravilno. Enak izziv je čakal Edvarda, le da je pri njem razpon decimalk znašal od 1 do 1000. Lado je prebral 10 decimalk in Edvard je nemudoma ugotovil – ne le to, izgovarjal je skupaj z njim. Šlo je za decimalke od 851. – 860. Vsi v studiu so bili očarani. "Upam, da bomo o vama slišali v prihodnosti. To so materiali, ki se družijo z Eloni Muski," je dejal Lado. "Danes slavimo um in to je bila dobra možganska točka, jaz sem zelo ponosen na svoj zlati gumb." Marjetka: "Nikoli mi še ni bila matematika tako zanimiva kot danes zaradi vaju. Čestitke." "Vidva sta dve osebi, ki bosta v bodoči imeli velik vpliv na človeštvo. Fenomenalno," je dodal Andrej. Ana: "Briljantna otroka sta, čudovita sta. Ne le, da vama glava dela sto na uro, vaju to tudi zanima. Pohvale tudi mamici in očiju. Meni se zdi, da sta prav odkritje te sezone." "In da sta tako duhovita, je še en dokaz, kako briljantna sta," je še dodal Lado.

Čudovit nastop Alenke in Klemna: med petjem se zlijeta v eno Alenka in Klemen sta naa avdiciji presenetila vse navzoče, ko sta dejala, da si želita nastopati, a le za ožje občinstvo, recimo na hotelskih terasah. Žiranti so se spraševali, ali nimata želje po velikih odrih, njuno petje pa je bilo prijetno presenečenje. Prijavila ju je mami, za katero pravita, da je njuna največja podpornica. Klemen obiskuje 3. letnik, Alenka pa 4. letnik Gimnazije Bežigrad. "Najine ambicije morda ne segajo na velika odre," pravita in dodajata, da bosta v polfinalu ostala zvesta slovenski glasbi in upata, da bo občinstvo uživalo v emocijah. Klemen je zaigral na klavir, Alenka pa odpela Neishino nežno balado Vrhovi. Nežen nastop je občinstvo dvignil na noge. Andrej je komentiral prvi: "Draga Alenka in Klemen. Skromnost je čudovita človeška vrlina, ampak povejta, na kateri terasi bosta igrala, da vaju pridem poslušat. Sta čudovita." Marjetka je dodala, da se vidi, da sta povezana. "Morda ti je bilo na začetku nerodno, ampak, Alenka, potem si se sprostila. Tvoja barva glasu je čudovita. Mislim, da vaju čaka čudovita prihodnost." Ana: "Razmišljam, če vama trema določa, da ne želita biti v ospredju. Sta čudovita. Zlila sta se v eno, nastop je bil nebeško lep." Lado si je opombe zapisoval sproti in jih na koncu zrecitiral. "Mi smo padli na besedo 'terasa bend'. V imenu vseh nas štirih se moram opravičiti za našo ignoranco. Majhno občinstvo pomeni minimalizem, odličen vokal, brez odvečne navlake. Zamenjajta teraso z jazz klubom, kavarno ..." je predlagal.

Vrhunski Luka Markus ustvaril edinstven šov na odru Talentov

Luka Markus je na avdiciji poskrbel za čudovit nastop. Priznal, da je bil po nastopu popolnoma prepoten. Natopil je enako kot tisti, ki so nastopili prvič. "Strahov je bilo ogromno, treme tudi. Adrenalin drži, potem pa se je treba pomiriti," pravi. Sprošča se s tekom, pa ob psički, veseli pa ga tudi sestavljanje LEGO kock. Pred polfinalom je dodal, da želi pripraviti žur. Pripravil je priredbo miks uspešnic Lady Gaga in Britney Spears, opremil s svojim besedilom, ob energičnem petju pa je še plesal ... in ustvaril je celovit šov. Marjetka: "Vau, vau, kakšna točka! Bil si skoncentriran, bila je drama, bila je sproščenost ... vedel si kaj delaš, super točka!" Ana: "Jaz sem tako uživala, tako si dober! Ne samo petje, tudi ples. Si res 'show maker', to je bil mega nastop, bomba." "Če je kdo danes pustil srce in dušo na odru, si to ti!" je dodal Andrej. Lado: "Song, ples, vokal, komedija ... odkljukal sem vse. Luka Markus, bravo!"

(Duo) Kamikazete presegle pričakovanja in pripravile pravo predstavo Dve članici ekipe (Duo) Kamikazete sta nastopili na talentih že pred leti in od tedaj se jima je odprla nova pot. Odprli sta svoj studio in zdaj so se prišle predstaviti kot skupina 7 deklet, ki jih druži veselje do plesa, akrobatike in umetnosti. Poudarjajo, da je pri njihovih nastopih pomembno zaupanje, pa tudi komunikacija mora biti jasna, da lahko vse skupaj izpeljejo varno. Točko so začele umirjeno, nato pa stopnjevale napetost in usklajeno ter z eleganco izvajale vse bolj zapletene gibe. Do konca točke so ohranjale napeto vzdušje in med izvajanjem zahtevnih likov je občinstvu in žirantom zastajal dih. "To nam kaže vaše nenormalne motorične sposobnosti, ustvarjalnost in globino," je točko pokomentirala Ana. Lado: "To ni bil ples, to je bila predstava. Poiščite gledališka imena," jim je svetoval in jih nekaj naštel. "To je bil fenomenalen gibalen performans. V meni ste vzbudile čustva. Čestitam," je dodal Andrej. Marjetka: "To je bila hrana za dušo in srce."