V finale gredo Nina Sirk in Cirkus Star

V prvi polfinalni oddaji devete sezone šova Slovenija ima talent so si mesto v finalu priborile pevka Nina Sirk in akrobatki Valentina in Ajda – Cirkus Star. Gledalci tokrat niso imeli preproste naloge. Prav vsi nastopi so bili namreč izjemni, žiranti pa pri komentarjih tudi niso 'šparali jezika'.

Prva polfinalna oddaja se je pričela z zabavnim rapom, ki sta ga pripravila voditelja Sašo Stare in Peter Poles, ob njuni zabavni spremljavi pa so na oder prišli vsi štirje žiranti: Ana, Marjetka, Andrej in Lado. Žiranti so si bili edini: v prvem polfinalnem večeru gledalce čaka težka naloga.

icon-expand Cirkus Star FOTO: POP TV

Prvi sta na oder stopili 10 in 12 let stari akrobatki Ajda in Valentina, ki nastopata pod imenom Cirkus Star. Spoznali sta se že v vrtcu, zbližali pa sta se prav na treningih. Njuna želja je nekoč prevzeti vodenje društva. Deklici sta se v polfinale uvrstili neposredno – po zaslugi Ladovega zlate gumba, na odru pa sta si tokrat želeli le 'poleteti' in uprizoriti nadaljevanje njune zgodbe, kjer sta nepremagljivi in držita skupaj. Izjemno usklajena in drzna točka je potekala ob spremljavi ognja. Ajda in Valentina sta s točko naravnost navdušili. Lado je komentiral prvi: "Tako sem ponosen, kot da sem vaju jaz rodil, natreniral in danes spravil na oder." "Vidve toliko mladine inspirirata," je nadaljevala Marjetka in ju označila za 'kraljici'. Andrej pa je dodal, da ju je zaznal na odru kot še bolj zreli. "To ni bilo le nadaljevanje vajine zgodbe, to je bila nadgradnja." Tudi Ano je nastop očaral. "Imeli sta nežne gibe, bili sta čuteči, predvsem pa sta pokazali, da se trdo delo izplača." Kot sta priznali deklici, so pogosta posledica njunih treningov modrice. In kako si pomagata? "Mrzla reka čudežno pozdravi vse," sta pojasnili.

icon-expand BiFriNa3 FOTO: POP TV

Za drugo, znova zabavno točko na polfinalnem odru, so poskrbeli fantje simpatičnega tria BiFriNa3. Prihajajo iz Domžal, Vit hodi na gradbeno fakulteto, Drejc na medicinsko, Jan pa se bo naslednje leto vpisal na fakulteto za logistiko. Navdušujejo jih šport in avti ... združuje pa veselje do zlaganja rim in petja. Obljubili so, da bodo na oder pripeljali pravo veselico – in obljubo držali. Na oder so res prišli v podeželskem slogu – z vozom, vinskimi sodi in v družbi plesalcev in plesalk. Predstavili so se z lastnim komadom 'Alo mala', raperskim in spevnim, ki je navdušil občinstvo. "Šli ste naprej, trenutno v slovenskem prostoru ni pevca, ki rapa po domače!" je bila navdušena Marjetka. Ana je bila navdušena nad pesmijo, besedilom, nastopom ... Andreja je navdušilo, da so dejansko pripravili komad, ki je še boljši od prejšnjega, ki so ga zapeli na avdicijski oddaji. "Vi ste vse, kar se dogaja na veselici, prevedli v jezik, ki ga razumemo tudi mladi po duši in ti, ki smo bliže 'obvoznici'", je pokomentiral Lado. Fantje so presenetili še z novico, da so prav na današnji dan premierno predvajali tudi spot za pesem, ki so jo pravkar izvajali.

icon-expand Neža Tuma FOTO: POP TV

Tretja točka je bil pevski nastop Neže Tuma. Neža je prišla na avdicijo, brez da bi za to sploh povedala staršem. Vedeli sta le sestra in prijateljica – in sestra je posnela reakcijo staršev, ko so jo preko domačega TV ekrana videli na odru. Reakcija je bila neprecenljiva. Tokrat za nastop vedo vsi, Neža pa se je predstavila z nežno balado – večno Without You. Njen glas je napolnil studio, občinstvo jo je nagradilo s stoječimi ovacijami. Lado: "Izbrala si res težek komad in to je moja ... druga najljubša izvedba," je pokomentiral in ji iskreno čestital. Andrej je pohvalil njeno samozavest in ji čestital za talent, ki ga ima. "Odpela si čudovito in všeč mi je tvoja sposobnost vživljanja v pesem, izražanja emocij," je dodala Ana. Marjetka: "Kar sem slišala, je slišala vsa Slovenija. Suveren nastop, prekrasen glas ... Bila si briljantna."

icon-expand Impulz FOTO: POP TV

Za Nežo so na oder stopile energične plesalke plesne skupine Impulz. Gre za sedem deklet, ki se med plesom spodbujajo z 'bojniki kriki' in se poznajo že dolgih 7 do 9 let. So skupina najboljših prijateljic in sanjajo o zmagi na Slovenija ima talent ter nastopih na velikih odrih – celo Super Bowlu. Točko na polfinalnem odru so začele v svojem slogu s krikom, nato pa nadaljevale z energičnim plesom. Usklajeni gibi in energija, ki je skorajda dobesedno špricala z odra, so navdušile žirante. "Nadgradnja, bravo!" je pokomentiral Andrej. Ana je dodala, da je timsko delo včasih bolj zahtevno kot solo. "Ne samo, da plešeš, moraš tudi gledati druge," je pojasnila. "S tako zagnanostjo in talentom lahko dosežete karkoli."

icon-expand Nina Sirk FOTO: POP TV

Zadnja v prvi polfinalni oddaji je nastopila Nina Sirk, dekle, ki uživa v Disneyjevih risankah. Tokrat je odpela priredbo večnega hita skupine The Animals – The House of the Risinig Sun, kjer sta do izraza prišla tako njen močen vokal kot kontrola glasu. Stoječe ovacije občinstva, glasni vzkliki in dolg aplavz so bili nagrada za njen 'preskok', kot je nastop poimenovala Ana. "Jaz tega nisem pričakovala. Toliko strasti, lepote, Slovenija bo v ponorela doma," je pokomentirala. Nini so spolzele solze po licih. "Fantastična si bila," je nadaljeval Andrej. "Ti imaš ravno pravo mešanico želje, volje, pa ščepec ponižnosti, ki je nujna, če hočeš iti visoko. Plus seveda glas." "Draga Nina, ali kot ti doma rečejo – pokvarjena sirena," je komentiral Lado in nadaljeval: "Ostrani otročja, neprilagojena in očitno nora ... mi te bomo poslušali." Kdo gre v finale? Kmalu po nastopih se je tudi iztekel čas za glasovanje. Kdo je gledalce najbolj raznežil in najbolj naježil, kot je dejal Sašo?

icon-expand Na oder so prišli prav vsi nastopajoči. FOTO: POP TV

Kar 25 nastopov bomo videli v polfinalnih oddajah šova Slovenija ima talent, od tega smo si jih prvih pet ogledali in jim prisluhnili v prvi polfinalni oddaji. V finalu je sicer prostora za le 10 nastopajočih, samo eden pa si bo na koncu prislužil laskavi naziv in bogato denarno nagrado v višini 50 tisoč evrov. O tem, kdo gre v finale, odločajo gledalci. Za dve mesti v finalu se v vsakih polfinalni oddaji potegujejo trije, ki prejmejo največ glasov gledalcev. Kdor prejme največ glasov, postane prvi veliki finalist, drugega pa izmed preostalih izberejo žiranti izmed nastopajočih, ki so se po številu glasov gledalcev uvrstili na drugo in tretje mesto.

icon-expand Cirkus Star in Nina Sirk FOTO: POP TV