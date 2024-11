V finale gresta Kira Štruc-Jurički in Lara Crnjac

Novih pet izjemnih nastopov je za nami. Slišali smo dve čudoviti pevki, se zabavali ob glasbenem nastopu energičnih bratov, spremljali akrobacije in zabijanje v temi ter se navduševali ob spretnostih ob zračnem drogu. Usoda nastopajočih je bila znova v rokah gledalcev in žirantov, ki so odločili, da v finale pošljejo Kiro in Laro.

Tretja polfinalna oddaja nam je postregla glasbeno točko energičnega dueta 2Brothers, pevskim nastopom mlade mamice Sarine, akrobacijami in zabijanjem na koš mojstrov osvajanja višav Dunking Devils, nastopom pevke Kire Štruc-Jurički, ki je na avdicijski oddaji prejela Andrejev zlati gumb, ter nastopom Lare Crnjac, artistke na letečem drogu. Voditelja Sašo Stare in Peter Poles sta večer otvorila s kratkim zabavnim kvizom, kjer sta preverila, kako dobro žiranti Lado Bizovičar, Andrej Škufca, Marjetka Vovk in Ana Klašnja poznajo nocojšnje nastopajoče. Žiranti so se dobro odrezali in borba za glasove občinstva in s tem za dve vstopnici za finale se je začela. 2Brothers na oder prinesla fantastično energijo

Mlada ljubitelja rock'n'rolla in bluesa Tine in Rok Zajc, ki nastopata kot 2Brothers, sta na avdiciji prejela Andrejev ne, kar ju ni potrlo, ampak jima dalo nov zagon. Za polfinalni nastop sta želela nadgraditi avdicijsko točko, pokazati še druge skrite talente. Glasbenika, ki se sicer preživljata z igranjem na ulici, sta razkrila, da sta pred prvim nastopom na ulici imela le dve vaji. Pred polfinalom sta vadila veliko več – in njuna želja je, da bi jima občinstvo po dveh letih nastopanja na ulici pomagalo z ulice priti do finalnega odra Slovenija ima talent. 2Brothers sta tokrat zaplavala v bolj bluesovske ritme in navdušila z retro videzom, vokalom, energijo in popolnim žurom na odru. Gledalci v studiu so vzklikali že med samim nastopom in ju nagradili z norim aplavzom. Ana: "Vidva sta res dobra. Vajin vokal gre s tem stilom. Vajina energija je zvezdniška. S tem se nekdo rodi. To imaš ali nimaš. In vidva imata." Marjetka je dodala, da ni pričakovala tako dobrega nastopa. "Na avdiciji sta delovala malce prestrašena, danes pa ni sledu o tem. To je bila energija ... to je bilo odlično!" Lado: "Jaz bi rad najprej povedal, da sem zelo ponosen na vse sodelavce, ki so v Sloveniji, ki ni domovina bluesa, na odru pričarali točko iz nekega drugega sveta. A to ne bi bilo mogoče, če ne bi na odru stala taka modela ... upam, da odpotujeta na finalni oder!" je bil odkrito navdušen. Tokrat sta mlada glasbenika prepričala tudi Andreja, ki je dejal: "Fanta, motita se. Rekla sta, da ni lepo dobiti ne. Ampak je fantastično! To, kar sta pokazala, je bil čisto drug nivo. Pesem je imela substanco, telo ... žmoht! Bravo! Res super točka." Sarina je raznežila žirante

Druga je nastopila Sarina, ki priznava, da ji je, če jo kdo pohvali, da lepo poje, še vedno nerodno. Delila je, da je kot mlada imela prometno nesrečo in popolnoma izgubila sluh na levo uho, a je presrečna, da to ni vplivalo na njen posluh in petje. Po poklicu vzgojiteljica obožuje svojo glavno vlogo, da je mama, zaradi česar je morala potisniti petje ob stran, zdaj pa je začutila, da je pravi trenutek, da si spet vzame čas tudi zase. Na Talente jo je sicer prijavil mož, kar je več kot dobro unovčila. Odlična točka jo je ponesla v polfinale. Pevka, ki sicer poje na porokah, je za polfinalni oder izbrala pesem, ki jo je na svoji poroki zapela prav svojemu možu. Z nežno balado, ki jo je suvereno odpela z žametnim glasom, je navdušila žirante in občinstvo, ki so ji namenili stoječe ovacije. Marjetka je nastop pokomentirala prva. "Sarina, tako krasno izgledaš, čudovita ženska si. Uživala sem v tvojem nastopu, tudi zaradi energije. Ti prideš z velikim nasmeškom ... Krasen glas imaš, slediš svojim sanjam, a tudi tu ne pozabiš na druge, saj si nastop posvetila možu ... si enkratna." Andrej: "Sarina. Če boš želela slediti svoji želji, si boš morala vzeti več časa zase. Odpela si res lepo." Ano je nastop raznežil. "Ljubezen te je pripeljala na oder in hvala bogu, da te je, ker si žarela. Ne zamudi nobene priložnosti več. Še vedno boš najboljša mama na svetu." Lado je poskrbel za nekaj smeha s svojim dolgim komentarjem, ki ga je začel z "Nisem najbolj romantično bitje in romantiko doživljam čisto drugače", zaključil pa v povsem drugem tonu: "Nekaj je gotovo. Dolgo sem že v šov biznisu. Ampak ne poznam nikogar, ki bi tako iskreno užival in obvladoval odre, kot jih ti. To je bilo zelo lepo gledati!" Dunking Devils poskrbeli za pravi spektakel

Verjetno najbolj talentirana akrobatska skupina na svetu so podmladek ekipe, ki je nastopila v prvi sezoni Slovenija ima talent. Akrobati, ki so med seboj zelo povezani tudi zasebno, vsakič znova potrjujejo svoj moto, da je edina prava smer navzgor. Za vsak nastop sestavijo drugačno ekipo, ki jo prilagodijo nastopu, z veseljem pa povabijo tudi dekleta. Če kdo na nastopu kaj zgreši, imajo dogovor, da ta po nastopu opere drese. Za polfinale so pripravili novo odbito točko. Polfinalni nastop so pričeli dinamično in drzno s serijo skokov in zabijanj. Presenetili so z nastopom v temi, ko so opremljeni z lučkami še naprej skakali in zabijali na koš, nato pa na oder povabili še Andreja in poskrbeli še za spektakularen zaključek. Navdušeno občinstvo jih je nagradilo z neskončnim aplavzom. Po točki so razkrili, da so nocoj njihov nastop obogatili člani prvotne ekipe – prav oni so opremljeni z lučkami skakali v temi. Andrej je bil navdušen: "To je bil nek drug nivo, nadgradnja avdicijske točke." "Vi ste še živi? Tamali, hvala, da ste prafotre pripeljali," se je Lado pošalil na račun tega, da so člani prvotne ekipe, ki je na odru Talentov stala pred 14 leti v prvi sezoni Slovenija ima talent, nastopili tudi nocoj. "To je bila popolna kombinacija akrobatike, elektronike, cirkusanstva ... To je bila fantastična točka." Marjetka: "Vi ste ponesli naše ime v svet. V točki ni bilo napake. Popoln nastop." Navdušena je bila tudi Ana: "To je bilo noro. Ste neverjetni. Iščem besedo za ta presežek. To je spektakel svetovnih razsežnosti." Kira postregla z odličnim pevskim nastopom

Kiro so že lani prijatelji prijavili na Slovenija ima talent, a so zamudili rok za prijavo, zato se je udeležila Talentov na Hrvaškem, kjer je prišla do polfinala. Letos se je odločila še na naših tleh zaključiti zgodbo, ki jo je lani začela. Nad petjem se sicer navdušuje že od malih nog in za svojo prihodnost vidi le dve možnosti: "Plan A je petje in plan B je petje." Glede avdicijskega nastopa je dejala, da jo je trema, namesto da bi popuščala, vse bolj grabila, da se je zgodil zlati gumb, pa še vedno ni povsem dojela. Tokrat je pred nastopom opravila meditacijo in avtogeni trening, da bi se lažje spopadla s tremo. Za polfinale je Kira izbrala pesem, za katero pravi, da ji vliva moč. Tokrat je nastopila bolj samozavestno in kot prava diva odpela Feeling good, pri čemer je do izraza prišel močan vokal. Andrej, ki ji je na avdiciji namenil zlati gumb, je komentiral prvi: "Kar poješ, mi začutimo. In tvoj izbor pesmi ... fantastična si bila." Ana: "Upam, da se po današnjem nastopu zavedaš, kakšen potencial imaš, kakšen vokal imaš. In kakšen ogromen preskok si naredila od avdicije do danes glede samozavesti. Upam, da si zadovoljna z nastopom, ker mi smo." Lado je opazil, da ji trema še vedno povzroča preglavice. "Glede samozavesti si želim zate, da čim več nastopaš. V kopalnici, bifeju, dnevni sobi ... in, upam, na finalnem odru, ki si ga zaslužiš. Veselim se trenutka, ko boš opravila s tremo," je pokomentiral. Marjetka: "Trema je lahko velik sovražnik in videla sem, da si pod pritiskom. Ampak če tako zapoješ ob tremi, trema ni tvoj sovražnik, ampak od danes bo tvoj prijatelj." Lara navdušila z dovršenim nastopom

Lara si je pri 16 letih zdrobila oba gležnja in čakala jo je dolga rehabilitacija. Z gimnastično kariero je zaključila letos, z letečim drogom pa se je je spoznala po naključju, ko je zadnji hip vskočila in nastopila namesto prijateljice. Mlada športnica študira na Evropski pravni fakulteti, ukvarja pa se tudi s kaskaderstvom. Točko za polfinale je pilila 2 do 3 ure vsak dan, na oder pa je s seboj prinesla malega plišastega ježka, ki ji nosi srečo v najtežjih situacijah. Lara se je zavihtela ob drogu z izjemno eleganco, med nastopom pa odsevala moč in čustva. Čudovito točko je občinstvo nagradilo z bučnim aplavzom. Ana je na koncu kar stala, nastop jo je ganil do solz. "Jaz sem se tvojega nastopa res veselila," je povedala v solzah. "Tvoja mešanica krhkosti in moči ... ti si pokazala, kaj naredita vztrajnost in trdo delo. Jaz ti želim, da bi odletela v finale." Lado: "Naredila si krasno točko." Marjetko je navdušila Larina notranja moč. "Tvoja življenjska energija je inspiracija. Če se nam kaj zalomi, se lahko spet sestavi. Hvala, da si nam prinesla to sporočilo. Krasna si bila." Andrej: "Zdi se, da je bila cela tvoja gimnastična kariera priprava za to, kar počneš zdaj. Kar počneš, zahteva blazno mentalno in fizično moč, kar pa ti zaradi predhodnega treninga imaš. Ti narediš vse tako, da izgleda lahkotno. Vemo, da je težko, pri tebi pa izpade, kot da je vse mala malica. Ti pa si vložila še emocije. Čestitam." Kdo gre v finale?

V finalu je prostora le za 10 najboljših in samo eden izmed njih si bo na koncu prislužil laskavi naziv in bogato denarno nagrado v višini 50 tisoč evrov. O tem, kdo gre v finale, v polfinalu odločajo gledalci. Kdor prejme največ glasov, postane prvi veliki finalist, drugega finalista pa izmed preostalih dveh z največ glasovi izberejo žiranti. Če ti glasujejo izenačeno, štejejo glasovi gledalcev. Tokrat je bilo izbrati dva najboljša resnično težka naloga

