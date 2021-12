V finale potujeta pevka Ana in glasbenik Martin

Peta in tudi zadnja polfinalna oddaja spektakularnega šova Slovenija ima talent je tudi tokrat gledalcem postregla vrhunske nastope šestih nadarjenih polfinalistov. Vstopnico za finalno oddajo pa sta dobila le dva - Ana Grdadolnik in Martin Arbi.

Ana Grdadolnik

Že na začetku pete polfinalne oddaje šova Slovenija ima talent sta energična voditelja Peter Poles in Sašo Stare napovedala, da gledalce čaka nepozaben večer s številnimi raznolikimi nastopi in da upata, da bo Lado Bizovičar vse zaključke nastopov dočakal na stolu, saj je, spomnimo, v četrti avdicijski oddaji padel s stola med nastopom svoje dobitnice zlatega gumba. "Komaj čakamo, da vidimo točko in da na koncu večera dobimo kompleten seznam finalistov," so povedali žiranti Ana, Marjetka, Branko in Lado.

Nushy

Prva je na polfinalni oder Talentov stopila 34-letna Korošica Nuša Kamnik - Nushy, ki je že na avdiciji navdušila z rapanjem. Da je priznana terapevtka mojstrica rim, pa je dokazala tudi v polfinalu, kjer je zapela in odrepala svojo avtorsko pesem. "Draga moja, jaz te obožujem. Ti si izbrala zelo drzno pot, ker si se že drugič predstavila z avtorskim komadom, ampak sem prepričana, da bo to velik hit in da si prepričala vso žensko populacijo," je povedala Ana, Marjetka pa dodala: "Všeč mi je tema tvoje pesmi. Je kot himna vsem ženskam, ima dober bit in ritem. Ti si pri nas prva taka raperka s svojim stilom in vem, da te čaka lepa kariera." Komentiral je tudi Lado: "Nushy, to je bil super pop komad z več govora kot petja. Bilo je lepo, me pa zanima, kaj bodo rekle gledalke." Zadnji je oceno podal Branko: "Nushy, nocoj si se okronala za kraljico in mislim, da te bodo tudi gledalci okronali za kraljico. Moj velik poklon."

David Stojanović

Drugi je na oder priplesal 13-letni David Stojanović, mlad plesni prvak, ki je navdušil s svojimi plesnimi koraki in natančno koreografijo, v kateri se je prelevil v neuravnovešenega filmskega zlobneža Jockerja. "Ti si tak čudak! Držal si mojo pozornost od začetka do konca. Vse je štimal in sem bil prikovan na stolu do konca," je povedal Lado, Ana pa dodala: "Jaz sem v nekakšnem transu. Ta nastop je bil strašljivo odrasel in bil si briljanten. Telo te perfektno uboga, tvoj balans in ta tvoj občutek za ritem. Jaz se ti lahko samo priklonim." Oceno je podala tudi Marjetka: "Ti se meni zdiš pravi genijalec. Dosegel si to, da smo mi vsi padli v to razpoloženje, ki si ga postregel z to točko. Res bravo!" Zadnji je komentiral Branko: "David, tvoj nastop je bil grozno dober in strašljivo natančen. Mogoče edino, da je izbor točke bolj primeren za plesno tekmovanje kot za naš šov, ampak upam, da bodo gledalci glasovali zate. Bil si pa briljantno dober."

Muzikalci

Tretja je polfinalni oder zavzela vokalna skupina Muzikalci, njihov cilj pa je širiti ljubezen do muzikalov. Tokrat so najprej zapeli slovito pesem iz Fantoma iz opere, nato pa slovenski prevod Hairspraya, kjer so poskrbeli za pravo eksplozijo barv, petja in plesa. "Hvala bogu, ker sem se na začetku ustrašil, da bo samo Fantom iz opere, potem pa ste razturili kot Muzikalci. Čestitke," je povedal Branko, Lado pa dodal: "Začel se je z apatijo iz znane opere, nato pa pridejo konfeti in vse to, kar paše zraven. Slovenija je dozorela na področju muzikala, vi pa ste dozoreli za en res velik muzikal." Ana je komentirala: "Jaz sem res zelo uživala v vašem nastopu, sploh to vaše presenečenje, ko ste se slekli in vse te barve. Vsi ste hudi profesionalci v tem kar delate. Upam, da se boste dotaknili tudi gledalcev, da vas bodo poslali v finale." Zadnja je komentirala Marjetka: "Se strinjam z Ano, tudi sama sem uživala v prvem delu, potem pa to presenečenje, takrat se je tudi spremenila energija v studiu. Moj 'ne' se danes spremeni v veliki 'da'."

Martin Arbi

Naslednji je oder Talentov zavzel mlad glasbenik Martin Arbi, ki je tokrat na nastop seboj pripeljal kar svoj glasbeni bend. Z igranjem kitare in petjem pa je mladi glasbenik v polfinalu navdušil vse. "Martin, to je bil pravi rock'n'roll. Danes si se pokazal v najboljši luči in lahko rečem samo vsa čast!" je komentiral Branko, Marjetka pa dodala: "Jaz vsako oddajo rečem, da moram na en žur. Danes sem ga spet dobila zaradi Martina. Mislim, da se Slovenija nima kaj bati za mlade talente, ker si dokaz, da ima slovenska glasbena scena lepo prihodnost. Bil si izjemen." Oceno je podal tudi Lado: "Jaz sem srečen. Veliko nastopov vidimo, potem pa prideš na oder ti, ki si kot podivjan vrt, kar je totalno IN. Fantastičen nastop." Zadnja je ocenjevala Ana: "Jaz sem tako vesela, da se je zgodilo nekaj, kar imam rada. Da talenti na našem odru odrastejo. Ti si napredoval od avdicijskega nastopa, si zelo dopadljiv in iskren. Le tako naprej."

Žigan Krajnčan

Polfinalni oder je naslednji zavzel dobitnik Marjetkinega zlatega gumba Žigan Krajnčan. Vsestranski umetnik je vse osvojil s svojim talentom, ki je fuzija plesa, petja in beatboxa. In prav to je še enkrat pokazal v polfinalu, kjer je spet osupnil vse s svojim nastopom, ki je bila prava mala predstava. "Toliko je enih emocij v meni. Ti si prinesel na ta oder unikatnost, vse je čisto tvoje, tvoja umetnost. Mislim, da te imamo vsi za velikega junaka," je komentirala Marjetka, Ana pa dodala: "Jaz sem zares vesela, da sem ta nastop gledala par metrov stran. Zelo sem uživala, hvala ti, ker si dodal še več plesa v točko. Tvoja vsestranskost je unikatna. Ti si dokaz, da se da uspeti z delom. Čestitke." Oceno je podal tudi Lado: "Žigan, jaz bi se ti pa rad kot umetniku zahvalil, da si uspeš zatreti cinizem do naše oddaje, da podpiramo velike umetniške točke. Hvala, da si to izkoristil in pokazal Sloveniji, da je umetnost lahko vznemerljiva." Zadnji je komentiral Branko: "Nisi prišel samo s fenomenalno točko, ampak tudi s sporočilom. Velika duša in skromna umetniška veličina. Iskrene čestitke."

Ana Grdadolnik

Zadnja je na oder Talentov stopila dobitnica Ladovega zlatega gumba, mlada pevka Ana Grdadolnik. Na avdicijskem nastopu je navdušila s pesmijo Whitney Houston, za polfinale pa si je izbrala pesem Celine Dion I Surrender in pokazala svoj vrhunski pevski talent, ki je očaral vse žirante. "Vem, da je ceneno izgovarjat se na karto ponosa ... Vse kar sem jaz dobrega za Ano naredil, je bil pritisk na zlati gumb. Sem pa tako ponosen, kot da bi imel kaj zraven. To je bil nastop brez ene same napake. Na koncu si nam pa vsem dala ta šus divastega nastopa. Mega. Ponosen sem," je komentiral Lado, Marjetka pa dodala: "Draga Ana, mene je bilo malo strah, ker si izbrala res težko pesem, ampak si jo odpela s tako lahkotnostjo. Mislim, da je Slovenija dobila novo pevsko divo." Naslednja je ocenjevala Ana: "Ti imaš tako neverjetno kontrolo nad svojim glasom. Vsi letošnji finalisti pevci se te lahko zelo bojijo." Zadnji pa je komentiral Branko: "Jaz pa bom rekel, samo to: "I surrender" (predam se, op.a.). Bravo!" Po napetem glasovanju gledalcev je prišel najbolj pričakovan trenutek večera, ko so razglasili rezultate zadnje polfinale oddaje. Največ glasov gledalcev je ta večer dobila Ana Grdadolnik, ki je prejela vstopnico za finalno oddajo, druga vstopnica pa je šla po odločanju žirije v roke glasbeniku Martinu Arbiju. "Hvala vsem gledalcem za vse glasove. Komaj čakava finale, da spet pokaževa kaj znava," sta takoj po razglasitvi rezultatov na kratko komentirala nova in še zadnja finalista šova Slovenija ima talent. Več novic iz zakulisja šova najdete na slovenijaimatalent.si.