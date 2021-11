V finale sta se uvrstili Tina Pezdirec in Tamia Šeme

Tretja polfinalna oddaja spektakularnega šova Slovenija ima talent je gledalcem servirala odlične talente, vrhunske nastope in nekatera presenečenja. Vstopnici za finalne pa sta šli v roke 13-letni pevki Tini in vrhunski cirkusantki Tamii.

icon-expand Žirianti so morali na koncu izbirati med Tamio in Anjo. FOTO: Damjan Žibert

Po tem ko je priljubljeni voditelj Peter Poles zaradi samoizolacije moral izpustiti prvi dve polfinalni oddaji, se je v tretjo vrnil poln energije, dobre volje in svežega zagona. "Danes je idealen dan za vrnitev. Tretje polfinale in saj veš, v tretje rado gre. Danes pa je tudi svetovni dan televizije, kar praznujemo že od leta 1956, tako da je že nekaj na tem," je ob vrnitvi priznal Poles, ki ga je bil vesel tudi sovoditelj Sašo Stare. Zvezdniška žirija Ana Klašnja, Marjetka Vovk, Branko Čakarmiš in Lado Bizovičar pa so na začetku oddaje povedali, da pričakujejo same mini spektakle od vseh šestih polfinalistov.

icon-expand Anja Vodošek FOTO: Damjan Žibert

Prva je na polfinalni oder stopila pevka Anja Vodošek, ki je tokrat stavila na energično pesem Nuše Derende Ne kliči me in navdušila vse. "Potegnila si me v pesem in nastop. To je bilo vrhunsko in če boš tako nadaljevala, boš prišla na sam vrh," je povedal Branko, Ana pa dodala: "Draga moja, tole je bila perfektna otvoritev večera. Kvaliteta performerke je tudi gibanje na odru in ti si ga osvojila."

Naslednji je ocenjeval Lado: "Jaz moram priznati, da meni tvoj avdicijski nastop ni bil preveč všeč, ampak to danes pa je bil nastop vreden pevskih boginj, ki jih poznamo. Ti si bila prava slovenska pevska diva in zasluženo si bila danes z nami." Zadnja je oceno podala Marjetka: "Prišla si s sončno energijo in biseri, ki jih nosiš v očeh. Zapela si vrhunsko in ti imaš cel paket, od glasu do karizme in vem, da bomo zate še veliko slišali."

icon-expand Pio Cellos FOTO: Damjan Žibert

Druga sta polfinalni oder zavzela mlada glasbenika, violončelista Gabrijel in Ruben, ki slišita na ime Pio Cellos. "To je nor dokaz, kako zelo je pomembna vajina klasična pot. Tega se človek ne nauči na Tik Toku. Vajina točka je bila mega, od Vivaldija do Queenov. Bravo," je povedal Lado, Ana pa dodala: "Jaz pred seboj nisem videla več najstnikov, ampak dva odlična glasbenika. Vsi so lahko zelo ponosni na to, kar vidva počneta. Kapo dol obema." Svoj komentar je podala tudi Marjetka: "Vidva sta krasen zgled vsem najstnikom in bi rada pohvalila, da sem danes videla čisto druga mladeniča kot na avdicijskem nastopu in sem res uživala v nastopu." Zadnji je oceno podal Branko: "Mogoče sta prav vidva najlepša zgodba letošnjih Talentov, kaj naredi preobrazba. Na avdiciji sta bila kot gosenici, danes pa že prava metulja, ki bosta morda poletela v finale."

icon-expand Sebastjan Spital FOTO: Damjan Žibert

Tretji je na polfinalnem odru navdušil standup komik Sebastjan Spital, ki je pred leti doživel anevrizmo in po vseh preizkušnjah prišel kot zmagovalec. Sebastjan je tudi v polfinalu navdušil z stand up nastopom, v katerega je spet vpeljal svoje življenjske izkušnje. "Sebastjan, čestitke za nastop, ki si ga želi marsikateri stand up komik. Če se je zate kaj zgodilo, je to nekaj, kar v slovenski stand up sceni ne boš nikoli. Bil si zelo duhovit in mi je žal, da ni občinstva, ker bi dobil potrditev, da si izjemen," je komentiral Lado, Marjetka pa dodala: "Ti si en tak ljudski človek. Če bi videla plakat, da imaš ti nastop, bi zagotovo kupila karto. Človek te ima enostavno rad, ker imaš zelo ljudske fore. Naš človek. Bravo." Oceno je podal tudi Branko: "Sebastjan, ti si že na avdiciji dokazal, da črpaš iz življenja. Tole danes pa je bila ena taka kratka standup šola življenja, katere slogan bi lahko bil - veliko se boste naučili, pa tudi nasmejali." Zadnja je komentirala Ana: "Ti imaš v sebi res eno veliko pozitvo in jo prosim ohrani tudi v prihodnje. Verjamem, da bomo o tebi še veliko slišali."

icon-expand Tamia Šeme FOTO: Damjan Žibert

Naslednja je oder Talentov stopila vrhunska cirkusantka Tamia Šeme, ki je navdušila s svojim spektakularnim nastopom z zračno svilo, zračnim obročem in drugimi cirkuškimi veščinami. "Jaz ne vem, ali se vsi zavedamo, da je bila to tako težka koreografija, ki si jo ti izvedla zelo lahkotno in ženstveno. To je bilo do potankosti naštudirano in si me presunila. Želim, da prideš v finale, ker si ga zaslužiš," je ocenila Ana, Branko pa je dodal: "Tamia, hvala, ker si nas popeljala v svojo deželo čudes. V tej deželi si ti levinja, ki je močna, a graciozna. Bravo." Lado je komentiral: "Vsaka učiteljica rabi en dokaz, da si zasluži biti na mestu profesorice. Ti si ta trenutek najboljša učiteljica cirkuških veščin pri nas, šov Slovenija ima talent pa je tvoj dokaz. Mega nastop je bil to." Zadnja je komentirala Marjetka: "Zelo sem počaščena in priviligirana, da sem to točko videla v živo. Ti nisi samo artistka, ampak si inspiracija vsem mladim, ki še iščejo svoje sanje. Moj poklon tebi."

icon-expand Booom! FOTO: Damjan Žibert

Na odrer Talentov so nato stopili pevci Luka, Matevž in Patrik, ki sestavljajo fantovsko skupino Booom! Zapeli so čustveno pesem Story of My Life skupine One Direction in navdušili. "Moram priznati, da sem od vas pričakoval zelo veliko, saj ste vsak svoj karakter ... Kariera glasbe je pogosto povezana z odločitvami in vaša današnja odločitev, hm, kaj pa vem ... Pri vas sem videl, da ste si vzeli pesem One Direction in vam zdaj ne morem reči Booom!, bi vam vzel črko m iz imena. Verjamem pa, da punčke, ki bodo glasovale, nimajo enakega okusa kot jaz," je komentiral Lado, Marjetka pa dodala: "Vi ste na letošnjih Talentih doživeli en res velik vrtiljak. Druga priložnost je bila odlična, danes pa sem ostala malo hladna. Vidi se vam pa, da si želite zmage in tega vam nihče ne more vzeti. Bili ste dobri in nastop je funkcioniral." Ana je ocenila: "Vas razganja od strasti in to je vaš plus. Tudi če danes kaj ni delovalo, je važno, da imate to strast v sebi, ki vam bo prišla prav v prihodnje." Zadnji se je oglasil Branko: "Jaz nikoli nisem bil v boy bandu, zato ne bom 'šimfal'. Ste se maksimalno potrudili, čeprav sem tudi sam pričakoval drug izbor pesmi, ampak na koncu bodo itak glasovali gledalci."

icon-expand Tina Pezdirec FOTO: Damjan Žibert

Kot zadnja je na polfinalni oder stopila 13-letna pevka Tina Pezdirec, ki je na avdiciji navdušila s svojo dvojno tehniko petja, v polfinalu pa je zapela evrovizijsko pesem Alenke Gotar Cvet z juga. "Tina, ti si stara 13 let! To ni nič! Madonca ... in tako dobro poješ, pesem, ki je zelo zahtevna, od popa do opere. Ti si doma na odru in si bila fenomenalna. Jaz sem res ponosna, da v šovu odkrijemo talente kot si ti, da mi kar srce igra," je komentirala ganjena Marjetka, Branko pa dodal: "Tina, ti prihajaš iz Bele krajine in si naš cvet z juga. Prepričan sem, da boš prišla v finale, verjamem pa, da je nate zagotovo ponosna tudi Alenka Gotar." Tudi Ana je podala svojo oceno: "Jaz sem bila izredno ganjena. Ti si kot reinkarnacija kakšne operne dive. To je bilo vse tako pravilno zapeto, da res bravo." Zadnji je komentiral Lado: "Ti si 13-letno dekle, ki je doma na glasbenem odru in znaš koketirati s kamerami. Sem pa tudi močno prepričan, da je ali pa še bo mag. Alenka Gotar ponosna nate, ko bo gledala tvoj nastop. To je bilo fantastično."



Po zelo napetem glasovanju gledalcev je prišel trenutek resnice, ko so razglasili rezultate tretjega polfinala. Največ glasov gledalcev je ta večer prejela pevka Tina Pezdirec, ki je prejela vstopnico za finalno oddajo, druga finalna vstopnica pa je šla po zaslugi glasov gledalcev v roke cirkuški artistki Tamii Šeme. "Hvala vsem za glasove in da ste uresničili najine sanje," sta takoj po razglasitvi rezultatov na kratko komentirali dve novi finalistki šova Slovenija ima talent.



