V finale tokrat Arbadakarba in Maria Sofia

Zaključila se je še četrta polfinalna oddaja šova Slovenija ima talent. Med petimi osupljivimi nastopi so občinstvo in žirija odločili, da v finale že devete sezone šova odidejo cirkusanta Tina in Matjaž – Arbadakarba in Maria Sofia.

Boj za mesto v finalu se je, potem ko je občinstvo Andreju Škufci zapelo za 50. rojstni dan, ki ga je praznoval dan prej, začel s čaranjem Nikija Kneževiča. Mladi čarodej je razložil, da je pri čaranju izjemno pomembna tehnika – ena izmed posledic je recimo popolnoma upognjen prst nazaj, ampak kot pravi, se splača. Za polfinale je pripravil prav posebno točko, v čevlje asistentke pa je stopila kar Ana Klašnja, ki se je za to vlogo ponudila že med avdicijsko oddajo. Ob spremljavi Labodjega jezera je Niki začaral, da je robček poskakoval v ritmu. Uspelo je tudi, da je zmečkan robček lebdel tudi s pomočjo Aninih gibov, ki kar ni mogla verjeti, kako ji to uspeva ... Robček je zažgal – in pričaral vrtnico, nato pa še belega golobčka. Ana je na odru stala odprtih ust, občinstvo je z bučnim aplavzom Nikija nagradilo za odlično izvedeno točko. Lado je čestital za elegantno in do potankosti izpiljeno točko. Marjetka je prav tako pohvalila točko. "Deluješ zrelo," je pokomentiral Andrej. "Vidi se, da obvladaš." Ana: "Navdušena sem, da si sprejel, ko sem se ponudila, da bom asistentka. Prilagodil si točko posebej zame ... Vau. Perfektno, sem vesela, da sem bila tega." Niki je razkril, da je golobico, ki je nastopila, sam vzgojil praktično iz jajčka. Stara je dve leti in pol, k sebi pa jo je vzel, ko jo je mama zavrgla.

Naslednja je nastopila Ajda Stina Turek, Marjetkin zlati gumb. Na talente se je dekle vrnilo po 13 letih, ko je na prvi avdiciji doživelo zavrnitev. Nagrajena je bila z zlatim gumbom, ki ji je dal potrditev, da je na pravi poti. "Zdaj imam priložnost, da si dokažem, da je vse možno, če si želiš." To, kar je predstavila na odru, je bila vrhunska vokalna jazz predstava. "Jaz se ti lahko zahvalim, da si prišla in po trinajstih letih stopila na oder in pokazala, za kaj si delala zadnjih 13 let," je bila navdušena Marjetka. "Mi je všeč, da si ostala zvesta svojemu slogu, ne glede na to, da bi lahko 'kalkulirala', da bi bila s katerim drugim komadom bližje širši publiki." "To je bilo perfektno do zadnjega tona, gibanje, tvoja prezenca ... to je bilo popolno," je pristavila Ana. Lado se je zahvalil, da ga je popeljala z glasbo v preteklost. "Jaz sem bil zdaj v New Yorku, Chicagu ..." Andrej: "Res si naredila vrhunski nastop. Bravo, čestitam."

Viktor Gasiunas je imel priložnost tretji stopiti na polfinalni oder. Komaj je dopolnil 11 let, pleše pa že pet let, in to vsak dan po dve do tri ure. Deček, ki prihaja iz Ukrajine, je navdušen nad Slovenijo in vesel je, da ga je družba tukaj dobro sprejela. Všeč mu je šola, všeč so mu prijatelji, je povedal. Trenira skupaj z očijem, in sicer ga oči spremlja preko spleta. Za polfinale je pripravil točko, ki jo je namenil vsem damam – in začel tako, da je Ani in Marjetki poklonil vrtnico. Nadaljeval je z izjemno break dance točko: dovršeni gibi, vrtenje na glavi in vratolomni triki na odru – občinstvo ga je nagradilo z bučnim aplavzom. "Ta nastop je bil res dober, naredil si nekaj izjemno težkih elementov," je pokomentiral Andrej. "Želim ti, da bi te oče videl, vmes pa treniraj, treniraj ..." "Točka je bila zelo dovršena, šarmiral si občinstvo in potem izvajal težke elemente ..." je komentirala Ana. Marjetka je dejala, da je Viktor nocoj dobil nov naziv - Mr. Simpaticus. "Ti imaš cel nastop – in celo ko končaš, ostaneš tako simpatičen. Hvala, ker si prišel sem."

Matjaž in Tina – Arbadakarba, ki sta na avdicijski oddaji dejala, da "čistita dimnike naše domišljije," sta zakonca, starša treh otrok, ki pravita, da so nenavadna cirkuška družina. Uživajo v zabavi, cirkuških trikih, čaranju ... Tokrat sta pripravila točko, med katero je Tina celo pela, hkrati pa izvajala trike skupaj z Matjažem. V nekem trenutku sta oba poletela – najprej Tina, nato še Matjaž. Tina je še izginila z odra – in se pojavila na drugi strani studia. Žiranti in občinstvo so bili navdušeni nad točko. "Hvala, da sem spet začela verjeti v čarovnijo. To je bilo tako pravljično, povezano, ljubeče," je dejala Ana. Marjetka je dodala, da je ostala odprtih ust. "To je bila meni najboljša točka na talentih kadar koli." Andrej: "Vidva sta multitalenta. Pela si, bila je magična in čudovita točka." "Ples, acro joga, žongliranje ... Hvala lepa za to krasno točko polfinalne oddaje," je dodal Lado.

Maria Sofia Tovar Brčić je na oder stopila zadnja. Na Talente se je prijavila sama in ponosna je, da je to izpeljala. V osnovni šoli je bila žrtev medvrstniškega nasilja zaradi polti, kar je vplivalo na njeno samozavest. Za nastop v polfinalu je izbrala pesem Beautiful Christine Aguilera. Občinstvo ji je ploskalo že med točko, na koncu pa ji je namenilo stoječe ovacije. "Maria Sofia, predstavljam si, da je tako, ko stojiš na podestu, težko začeti. Potem pa si rastla in rastla s petjem ..." je dejal Andrej. "Vsem si dokazala, da imaš talent." "Mislim, da se je danes začela tvoja pot in da si zasijala," je pokomentirala Ana. Lado: "Pred tabo je še celo življenje, pred Andrejem pa ne," se je pošalil. "Ti si danes zmešala štrene. Danes so bile tu odlične točke, potem pa pride tvoja točka, ki razbije vse ..." Marjetka je dodala, da je zaljubljena v njeno barvo glasu in da je navdušena nad njeno unikatnostjo.

Pred razglasitvijo, kdo je zbral največ glasov, je Lado naznanil, da v Stožice poleg Mini DJ Akademije vabi tudi Pantaloons. Kdo naj odide v finale? V finalu je prostora za 10 najboljših. V prvih treh polfinalnih oddajah so se v finale uvrstili Nina Sirk, Cirkus Star (Valentina in Ajda), Jure Kotnik in Acro Connection (Alja in Matjaž) ter Jure Kotnik in Ahmed Kullab. Odločitev, kdo naj se jim pridruži v finalu, je bila tudi tokrat v rokah gledalcev. Sledila je razglasitev: na prva tri mesta so se po številu glasov občinstva zavihteli Viktor, Arbadakarba in Maria Sofia. Absolutno največ glasov sta zbrala Arbadakarba, ki sta se tako prva nocoj uvrstila v finale. Med Mario Sofio in Viktorjem so se odločali žiranti. Ana je dala glas Marii Sofii, Marjetka prav tako. Tudi Andrej se je odločil enako – kar je prevesilo tehtnico na njeno stran. Zadnji je glasoval Lado. "Zavedajta se, da sta stala vsak s še štirimi talenti in vsakdo je bil fantastičen ... moj glas bi šel Viktorju," je zaključil. Maria Sofia je zbrala več glasov in tako postala osma finalistka te sezone šova Slovenija ima talent.