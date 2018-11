V finale Tomica Banfić in Tjaša Fajdiga

Prva polfinalna oddaja šova Slovenija ima talent je postregla s spektakularnimi točkami, zato so imeli gledalci res težko nalogo koga poslati v finale. A na koncu sta vstopnico za finale dobila le dva talenta.

Za spektakularen in zabaven začetek prve polfinalne oddaje Slovenija ima talentsta z vizualnim šovom in pozdravom začela zabavna voditelja Domen Valič inSašo Stare. Prve polfinalne oddaje so se veselili tudi zvezdniški žirantjeAna Klašnja, Marjetka Vovk, Lado Bizovičarin Branko Čakarmiš. "Mislim, da nas čaka danes kar velik preskok iz avdicijskih oddaj v polfinale. Res je večja napetost in večja odgovornost, ampak imam občutek, da bo danes odlična oddaja," je komentirala Marjetka. V vseh polfinalnih oddajah bodo finaliste določili gledalci. Tisti talent, ki bo dobil največ glasov gledalcev, bo odšel naravnost v finale, med drugim in tretjim mestom pa bo na koncu odločila žirija, ki bo med dvema talentoma izbrala drugega finalista.

FOTO: Miro Majcen

In kako se je odrezalo prvih sedem polfinalistov?



MATIC CESAR

Prvi je na polfinalni oder stopil 21-letni Matic Cesar, zgovorni Gorenjec, ki je navdušil s svojo komunikativnostjo in petjem. Vedno nasmejani prodajalec bohinjskega sira, ki pravi, da želi s svojo glasbo ljudem narisati nasmeh na obraz, je tokrat v svojem prepoznavnem stilu zapel in na kitaro zaigral avtorsko pesem z naslovom Spet. "Jaz se ne spomnim, da bi v Sloveniji zadnja leta imeli takega zabavljača kot si ti. Si malo vesoljec, ampak sila zabaven," je povedala Marjetka, Lado pa dodal: "To ni bil najboljši komad, ki sem ga slišal v življenju, ampak si naredil res dober šov." Branko je pohvalil predvsem izbor pesmi v slovenskem jeziku, Ana pa je nastop ocenila z besedami: "Ti si najboljši možen začetek polfinalnih oddaj, saj si zabaval publiko in nas držal v napetosti do konca."



EVA OKORN

Druga je na oder talentov stopila 18-letna plesalka Eva Okorn, ki je Slovenijo navdušila s trebušnim plesom. Čeprav z veliki odri prej ni imela izkušenj, je tokrat postregla s pravo plesno magijo, s katero je pokazala ves svoj talent trebušnega plesa. "Če sem čisto iskrena. te obožujem! Vem, da lahko pokažeš še kaj več, ampak imaš tak žar v očeh, da ne morem verjeti. Bravo," je ocenila Ana, Marjetka pa dodala: "Ti res obvladaš in si zelo gledljiva. Jaz bi tudi znala tako plesat. Bravo!" Tudi Lado se pridružuje Marjetkini oceni: "Tole je bilo res perfektno, in jaz ne vem več, kje je meja med dobrim okusom in nadlegovanjem, zato bom rekel, da si bila več kot gledljiva." Branko pa je pohvalil predvsem strast med plesom, ki je bil nabit z energijo.



DUNKING DEVILS AKADEMIJA

Mladi akrobati, ki ustvarjajo pod imenom Dunking Devils Akademija, so podmladek bolj znane akrobatske skupine Dunking Devils, ki so se v šovu Slovenija ima talent predstavili v prvi sezoni. Mlajša ekipa pravi, da so od učiteljev drugačni, saj pri gledalcih poskrbijo tudi za smeh. V polfinalu so se predstavili s premeti, saltami in skoki na zelo izbiren način, v obliki računalniške igrice "Super Mario ima talent". "The best! Super Mario je bila igrica moje mladosti. Perfektno! To je bila zelo dobra točka, polna težkih elementov, ki ste jih izvrstno zapakirali v svoj nastop," je navdušeno komentiral Lado, Marjetka pa je dodala: "Bravo, resnično ste izvirni. Ste odlični športniki, ampak ste pokazali tudi izvirno zgodbo." Dunking Devils Akademija je navdušila tudi strogega Branka Čakarmiša: "Zelo duhovita točka, kjer ste bili sinhroni in izvirni, zato se čestitke." Akrobati so prepričali tudi Ano: "To je bila akrobatska komedija in ste pokazali vsebino skozi akrobacije. Genialno!"





Veseli Tomica Banfić. FOTO: Miro Majcen

TOMICA BANFIĆ

Mladi glasbenik, ki prihaja iz Hrvaške in obožuje ljubezenske balade, predvsem tiste, ki sta jih pela njegova vzornika Oliver Dragojevićin Toše Proeski, je tokrat s petjem segel v srca vseh gledalcev. Če je Tomica na avdicijskem nastopu zapel balado Petra Graša, je v polfinalu navdušil s pesmijo Jedina svojega idola Tošeta Proeskega. "Ti imaš nekaj, kar se ne da naučiti. Imaš tudi čutno in romantično duša in to je bil res super nastop. Bil si res top," je povedala Marjetka, Ana pa dodala: "Jaz mislim, da za petje tako čustvene pesmi rabiš tudi nekaj več in ti to imaš, ker si nam nevsiljivo zlezel pod kožo. Bravo." Tudi Lado je bil popolnoma navdušen: "Odpel si s takim filingom, da smo vsi dobili solzne oči, kar ne more kar vsak." Branko pa celo napovedal, da ga v letošnji sezoni še ni odpel zadnjič. "To si tako dobro odpel, da verjamem, da se vidimo v finalu."



PATRIK MRAK

Primorec Patrik Mrak je 19-letni pevec, ki si želi uspeti tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Za nastop na Slovenija ima talent se je odločil, ker je oktobra začel s predavanji na fakulteti in mu to predstavlja novo odskočno desko v Ljubljani. Tako kot je navdušil na avdiciji, je val navdušenja doživel tudi s polfinalnim nastopom. "Patrik ne samo maturo, tudi ta nastop si opravil z odliko. Tebe čaka lepa prihodnost. Bravo!" je povedal Branko, Lado pa dodal: "Ti si pevec, ki se je lotil žanra, ki mi je najbolj blizu, si pa tudi pevec, ki najmanj verjame vase. To moraš popraviti, ker si bil res super." Patrik je navdušil tudi Marjetko: "Ti si na svetovnem nivoju, saj ne bi vedela ali to pesem poje Slovenec ali tujec, če bi jo slišala na radiu. In to je to. Bravo." Tudi Ana ga je pohvalila: "Pred nami stoji fant, ki dobro poje, dobro izgleda in dobro igra, zato moraš verjeti vase, da obvladaš. Čestitke."



DUO KAMIKAZETE

Eva in Tinkara, najboljši prijateljici, ki sta se povezali preko plesa na drogu, nastopata pod imenom Duo Kamikazete. Dekleti, ki sta navdušili že v avdicijski oddaji, si želita, da bi ljudje njuno strast dojemali kot umetnost, da bi jo spoštovali in občudovali. In to jima je s polfinalnim nastop še kako uspelo, ko sta se na drogu prelevili v pajkovki črni vdovi, za kar sta dobili stoječe ovacije občistva. "To je bil tako ogromen korak naprej od avdicijskega nastopa. Lahko rečem, da sta največje presenečenje večera. To kar sta vidve vložili v točko je to kar iščemo in verjamem, da bodo gledalci to nagradili," je povedala Ana, Marjetna pa navdušeno dodala: "Definitvno strupena točka, kar se sklada s pesmijo Toxic, ki sta jo imeli med nastopom. Jaz sem ostala odprtih ust in to pove vse. Bravo." Tudi Lado ni ostal ravnodušen: "Jaz vaju nisem videl kot dveh članic dueta, ampak eno samo zelo močno tvorbo, ki izgleda noro dobro. Čestitke." Branko Čakarmiš pa je zaključil s svojo oceno: "To je bilo tako težko, ampak tudi zelo dobro. Fantastičen nastop in pokazali sva 100 krat več kot na avdiciji. Bravo."





Nasmejana Tjaša Fajdiga. FOTO: Miro Majcen