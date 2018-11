"Moj vzor je resnično moja starejša sestra Karina. Imam še dva starejša brata, ki sta mi tudi zelo blizu, ampak saj veste ... Sestrska bližina je drugačna. Karino resnično občudujem. Vedno je pripravljena prisluhniti, pomagati, povedati brez olepševanja, realno, tako kot je. Je vzorna mama, dobra žena, super pedagoginja in krasna glasbenica," je za naš portal povedala Hermina: "S Karino nisva samo sestri, ampak sva dobri prijateljici. Vez, ki naju povezuje, je vsako leto močnejša. Ker je takšna, kot je, sem ji zelo hvaležna in jo imam resnično iz srca rada. Moram pa povedati, da ima čisto drugačen karakter od mene. Je bolj umirjena."

Poleg Karine ima polfinalistka še dva brata - RudijainErvina. Hermina je doma najmlajša, a pravi, da jih glasba že od nekdaj povezuje: "Vsi štirje smo glasbeniki in večkrat zapojemo in zaigramo skupaj. Zdaj z nami pojejo že naši otroci."

V polfinalni oddaji, kjer bo ena od sedmih nastopajočih, poleg sebe, navija tudi za inoTa, čeprav pravi: "V polfinalni oddaji imam zelo močne konkurente. Med njimi je tudi inoT. Vidi se, da ima za seboj veliko odrskih nastopov in ve, kaj dela. Res je dober." In za koga navija med vsemi polfinalisti? Pravi, da si vsak posebej zasluži zmage, da so vsi v nastope vložili veliko truda: "Že to, da stopiš na oder in se pokažeš pred celotno Slovenijo, je potreben velik pogum in veliko vloženega truda, časa, vaj. Vse ostalo so samo potrdila, da delamo dobro. Naj zmaga najboljši!"