V studiu Talentov med občinstvom tudi Jan Plestenjak in drugi zvezdniki

"Dilema z občinstvom se je zgodila zaradi epidemiološke situacije, v kateri smo, in ukrepov, ki so sedaj aktualni. Slovenija ima talent pa je projekt, ki občinstvo nujno potrebuje, kajti publika je peti žirant. Seveda smo situacijo vzeli zelo resno in smo razmišljali, kako lahko vseeno zapolnimo občinstvo ter se ob tem tudi zabavamo. Kartoni so nam omogočili ohranjati razdaljo med ljudmi, lepo sliko, polno občinstvo za oči talentov ter seveda ponujali hec med žiranti in voditeljema," je za 24ur.com pojasnila vodja projektov Jasmina Lozej , ko smo jo vprašali, kako so prišli na idejo kartonov, ki so se med občinstvom letos pojavili na tribuni.

Ne le, da bodo letošnji gledalci šov v živo spremljali v novih razmerah, tokrat so sedeli ob boku zanimivim obrazom. Kot smo opazili s posnetkov, ki so nastali med avdicijami, so med kartonastimi ljudmi tudi marsikateri znani obrazi. Tako so se v občinstvu slovenskega šova znašli tudi Marilyn Monroe, Britney Spears, tudi Jan Plestenjak in celo naši sodniki in voditelja, Peter Poles in Sašo Stare: "Obiskovalci so bili pozitivno presenečeni nad kartoni in so jih sprejeli za 'dobre' sosede na predstavi. Znani obrazi so bili vsebinsko določeni. Z njimi smo presenetili talente, presenečali žirante. Z njimi smo kreirali dodatno vsebino."

So bili pa nad kartoni navdušeni tudi sodniki, ki so se prav tako znašli v takšni obliki in v občinstvu. Kot je povedala Jasmina, so bili vsi navdušeni in so ekipo pohvalili za dobro izbrano fotografijo: "Največkrat je bil komentar na dobro izbrano sliko in ja – Slovenija ima talent je zabavna oddaja in to je bil dodaten element zabave in smeha!"