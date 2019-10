Zvezdniška ruleta določila preobrazbe: Eva Boto bo Challe Salle

Peta zvezdniška ruleta je za nami, kot doslej pa je tudi tokrat nastopajočim določila zanimive preobrazbe, ki jih bomo lahko videli v naslednji oddaji, 3. novembra. Maja Oderlap bo Raffaella Carra, italijanska pevka in ena najbolj priljubljenih medijskih osebnosti v Italiji. Petra Zore bo Netta, izraelska pevka in zmagovalka Evrovizije v Lizboni. Eva Botobo 'zamenjala spol' in postala slovenski glasbenik Challe Salle.