Val: 'Veselim se druge priložnosti, kjer bom zapel v čisto drugi glasbeni zvrsti'

Kot je znano, je novost letošnje osme sezone priljubljenega šova Slovenija ima talent t.i. druga priložnost, ki jo dobijo le talenti, za katere zvezdniška žirija meni, da lahko pokažejo več, kot so pokazali na avdicijskem odru. Spomnimo, Marjetka Vovk in Ana Klašnja sta v prvi avdicijski oddaji osme sezone šova talentov predstavili idejo o t.i. drugi priložnosti, ki jo bo žirija med avdicijskimi oddajami podelila le nekaterim izbranim talentom. "Druga priložnost pomeni, da imajo nekateri izbrani talenti možnost, da s pomočjo naših napotkov ali usmeritev spremenijo, izpilijo ali nadgradijo svojo točko, s katero so se predstavili in se nato še enkrat predstavijo v zadnji avdicijski oddaji," je razložila Marjetka, ki drugo priložnost vidi kot nekaj, kar bo nekaterim talentom pomagalo, da zasijejo bolje.

V drugi avdicijski oddaji je žirantka Marjetka Vovk podelila le eno drugo priložnost, in sicer 21-letnemu Valu Nogaršku, kjer mu je žirija povedala svoje ocene. "Imaš res poseben glas, všečen za ta čas, ritem ti pa ne štima. In kot vemo, brez ritma ni muzike," je komentiral Branko, Marjetka pa dodala: "Val, tvoj glas ima nekaj posebnega in verjamem, da z malo spodbude lahko dobiš na samozavesti, zato dobiš moj 'ja'." Z Marjetko se je strinjal tudi Lado: "Jaz pa mislim, da je to absolutni 'ja'." Ana Klašnja je bila odločna: "Jaz pa mislim, da te bo ogromni polfinalni oder pojedel in ti dam 'ne'! Imaš dvakrat 'ne' in dvakrat 'ja', kar pomeni, da ne greš v naslednji krog." A ker je letošnja osma sezona polna presenečenj, je žirija po krajšem posvetu Vala poklicala nazaj na oder in mu ponudila drugo priložnost. "Ne bom skrival, malo sem bil presenečen, da nisem šel naprej. Imel pa sem tremo in tako je v življenju. Seveda se zahvaljujem žiriji za drugo priložnost. Obljubim, da bom do naslednjič pripravil drugo pesem, lahko že povem, da bo malo manj nežna, bolj močna pesem in držim pesti, da bo žiriji všeč," je povedal Val, za katerega je Marjetka povedala: "Res navijam za Vala. Res mu mogoče manjka ena takšna prava samozavest, ampak po drugi strani pa mislim, da mu le manjka vzpodbuda in verjamem, da bo izkoristil priložnost, ki smo mu jo dali."

