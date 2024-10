Vanesa s pesmijo presenetila očeta in raznežila občinstvo.

Vanesa Ramšak je od četrtega leta starosti odraščala z očetom in želela se mu je na poseben način zahvaliti za vso ljubezen in podporo, s katero jo zasipa vsa leta. "Ati si je že od nekdaj želel, da bi me videl stati na večjem odru," je pojasnila Vanesa. Njegova želja pa je končno postala resničnost, ko je simpatično dekle iz Franklovega v tajnosti oddalo svojo prijavo na oddajo. Njeni bližnji so vedeli za presenečenje, oče pa je do zadnjega trenutka ostal v temi. "Da pripravljam presenečenje, so vedeli moj fant, tašča in prijateljica ter njen fant, ki so bili z mano na avdicijskem nastopu," je povedala.

Na nastop se je Vanesa pripravljala, odkar je izvedela, da je sprejeta na avdicijo. "Moram priznati, da tisti dan, ko sem to izvedela, so prišle solze sreče in strahu, saj imaš takrat polno glavo misli, ali bo nastop opravljen dovolj dobro ali ne. Vendar vedno gledam pozitivno naprej, saj verjamem, da to, kar si želiš, to dobiš."

Vanesa je med drugim razkrila, da se je na Talente prijavila že v prejšnji sezoni, a ni bila izbrana. Letos pa je usoda poskrbela, da se je ponovno prijavila, a v tajnosti, da bi očeta presenetila. "Ati si je že od zmeraj želel, da bi me videl stati na večjem odru, in mi je ves čas govoril, naj se prijavim, vendar se nisem več želela. Potem pa, ker sem ves čas videvala reklame o prijavah na predizbore, sem si rekla, da če še enkrat vidim kakšno reklamo, se prijavim. In sem se, vendar ati ni vedel. In tako je ostalo presenečenje zanj," je pojasnila mlada pevka, ki je skrivnost skrbno varovala vse do nastopa na odru.

Občinstvo je med njenim nastopom navdušeno vzklikalo in ploskalo. Vanesin oče je bil vidno presenečen in je ob vsem skupaj ostal brez besed. "Po takšnem presenečenju mislim, da bi ostal marsikdo. Potem pa so se živčki malo pomirili in so prišle solze sreče," je povedala Vanesa.

Po odlično izvedeni pesmi so jo žiranti soglasno pospremili v naslednji krog vsak s svojim jasnim da. Vanesa je tako izpolnila sanje ne le svojemu očetu, ampak tudi sebi. "Z nastopom sem zadovoljna. Vem, da je lahko zmeraj boljše, a se vsak potrudi po najboljših močeh," je še povedala in dodala, da je bila pesem, ki jo je zapela na odru, predvsem izraz hvaležnosti očetu, ki ji je stal ob strani skozi vse življenjske izzive.

Poje, odkar pomni, a vedno je imela težave s tremo

Vanesa je že v oddaji razkrila, da poje od malega. Njenega prepevanja za domačimi stenami se je spomnil tudi oče. "Sem pa imela kar tremo pred javnim nastopanjem. To sem počasi premagovala skozi srednješolska leta, ko sem stopila iz svoje cone udobja in stopila pred širšo publiko," je še razkrila svetlolaska, ki pravi, da nikoli sicer ni imela nobenega posebnega glasbenega idola. "Menim, da je vsaka oseba nekaj posebnega, in želim imeti lastno osebnost, ne osebnost nekoga drugega. Sem pa v otroških letih zelo rada poslušala Sašo Lendero, Atomik harmonik, Foxy Teens ... Takrat še na CD-jih," se spominja z nasmehom na obrazu. "Potem pa sem skozi odraščanje začela spoznavati samo sebe in kaj je zares moj stil glasbe. In to so večinoma pesmi v hrvaškem jeziku."

Vanesa, izšolana kozmetičarka in medicinska sestra, trenutno dela v kozmetičnem salonu in priznava, da v svojem delu uživa. Vseeno pa si želi v prihodnje bolj intenzivno v svoje življenje vključiti še glasbo in ustvarjati lastne komade. "V prihodnjem letu si želim izdati svojo prvo avtorsko pesem in imeti v prihodnje akustične večere, igrati na porokah." Zmaga na Slovenija ima talent bi bila zanjo odlična odskočna deska. "Tisti večer, ko zmagaš, te vsi poznajo, ampak potem pa, če sam nimaš pri sebi vizualizirano, kaj boš naprej, si lahko hitro pozabljen," pravi. "Mi veliko pomeni, da sem dobila priložnost stopiti na oder Talentov, če pa mi bi uspelo priti v polfinale, bi bila pa še ena stopnička bliže mojim sanjam."