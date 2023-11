Večer presenečenja: Nisem pričakoval, da bo Slovenija glasovala zame

Tretja polfinalna oddaja Slovenija ima talent je v nedeljo zvečer med finaliste izstrelila tudi pevca Domna Kljuna in plesalca Ahmeda Kullaba. Slednji, Anin zlati gumb, uvrstitve v napredovanje šova resnično ni pričakoval, saj si ni niti mislil, da bo Slovenija glasovala zanj. Kakšni občutki so ju preplavili ob tem, ko sta zaslišala svoje ime in kaj pripravljata za finalni nastop?

"Ko so poklicali moje ime, se sploh nisem zavedel, kaj se dogaja," je o občutkih, takoj po tem, ko sta ga voditelja Sašo Stare in Peter Poles razglasila za prvega finalista, povedal Domen Kljun. "Šele zdaj počasi dojemam, kje sem in da sem se uvrstil v finale. Nimam besed," je še dodal.

icon-expand Domen Kljun FOTO: POP TV

Kako je doživljal nastop na avdicijskem odru in kako polfinalnega? "Na polfinalnem nastopu sem bil veliko bolj sproščen. Imeli smo ogromno vaj, tako, da sem nastopil popolnoma brez stresa, brez panike. Rekel sem si, samo odpojem in je," je priznal in dodal, da je bil pred nastopom na avdiciji bolj živčen. Na polfinalnem odru je zapel pesem Življenje, za katero je glasbo napisal Raay, besedilo pa Marjetka Vovk, ki je tudi ena od žirantk našega šova. "Že prej sem vedel, da je ta pesem njena. Ta pesem mi zelo leži in tudi drugi so mi svetovali, da jo zapojem, pa sem jo," je povedal o izboru pesmi. Čeprav pred finalnim nastopom ne sme preveč razkriti, je za 24ur.com vseeno zaupal, v katero smer razmišlja. "Zdaj sem pel življenjsko pesem, v finalu pa bom šel bolj na romantiko. To je vse, kar bom razkril, " je dodal.

icon-expand Domen Kljun in Ahmed Kullab FOTO: POP TV

Drugi finalist Ahmed Kullab, ki je po izenačenih točkah žirantov napredoval kot drugi, ki je prejel največ glasov od občinstva, je bil nad razpletom večera vidno presenečen. "Ne morem verjeti. Zelo sem navdušen. Zdaj moram še bolj delati in pokazati še več svojih spretnosti in idej, a sem res navdušen," je priznal plesalec in še enkrat poudaril, da res ne more verjeti, kaj se je zgodilo. "Slovenija je glasovala zame in tega res nisem pričakoval, iskreno nisem niti pričakoval, da bom eden od treh, ki imajo možnost, da se uvrstijo naprej in res sem šokiran in presenečen," je bil iskren Palestinec.

icon-expand Ahmed Kullab FOTO: POP TV