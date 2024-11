Voditelja bosta poskrbela za velik preobrat

Pet avdicijskih oddaj je že za nami in čaka nas še zadnja avdicijska oddaja, v kateri se bodo žirantom predstavili še zadnji talentirani posamezniki in skupine. Bo Andrej le našel svojo superzvezdo, ki bo tako zasijala, da jo bo nagradil z zlatim gumbom? Svoje priložnosti, da nekomu omogočita neposredno uvrstitev v polfinale, pa še nista izkoristila niti voditelja.

Obeta se pravi spektakel. Avdicijski oder Slovenija ima talent bo še zadnjič ponudil priložnost raznolikim talentom, da zasijejo in pokažejo svoje sposobnosti. V igri pa sta še dva zlata gumba– zlati gumb žiranta Andreja Škufce in voditeljev Saša Stareta in Petra Polesa.

Žirantka Marjetka bo zaplesala na odru in še Lada presenetila s svojim smislom za ples, Ano bo očarala spektakularna plesna predstava. Lado morda ne bo tako strog, kot je napovedoval v prejšnji oddaji, bo pa nastopajočim zelo jasno povedal, kdo je že pripravljen za veliki oder in komu manjka še nekaj vaje in izkušenj ter kdo naj srečo ponovno poskusi prihodnjič. Andrej bo še naprej čakal na svojo superzvezdo. Išče namreč nastop, ob katerem se ne bo spraševal, ali je to to, temveč nastop, ob katerem bo v trenutku vedel, da ima vse, kar išče.

Tudi voditelja Sašo in Peter še nista rekla zadnje besede. Pojasnila bosta, kako onadva vidita zlati gumb, in presenetila tako žirante kot občinstvo z nepričakovanim preobratom. Zlati gumb bo tako prvič v desetih sezonah podeljen na način, kot ga še nismo videli. Pred žiranti Ano Klašnja, Marjetko Vovk, Andrejem Škufco in Ladom Bizovičarjem so tako še zadnji nastopi talentiranih skupin in posameznikov. Je med njimi kateri, ki bo Andreja ali voditelja Petra in Saša tako očaral, da bosta pritisnila zlati gumb? Ne zamudite nove oddaje Slovenija ima talent nocoj ob 20. uri na POP TV.